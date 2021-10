Puerto Papel...¡un lugar mágico y divertido donde cada día descubres un nuevo poder!

En el pequeño pueblo costero de Puerto Papel no pasa nada… hasta que pasa algo extraordinario: llega Matilde para pasar las vacaciones junto a su abuelo Barbacrespa y accidentalmente rompe un coco mágico que la dota de extraños y absurdos poderes.

Así, Matilde despierta cada día con un nuevo poder que no puede elegir ni controlar y, junto a sus amigos, vivirá divertidas aventuras gracias a las misteriosas habilidades adquiridas.

El pueblo y sus habitantes

Matilde es una niña de 12 años con una capacidad asombrosa para meterse en problemas. Es muy perspicaz, extremadamente sarcástica y tan extrovertida que a veces se sorprende a sí misma. Además de sus poderes especiales, es alérgica a los gatos, es la campeona absoluta del juego ‘Paper Fight’ y nunca dice ‘no’ a una aventura.

Charlie es el mejor amigo de Matilda, aunque no es el chico más inteligente de la ciudad, más bien está bastante lejos de serlo. Aparte de Barbacresta y Mortimer, es el único que sabe sobre los locos poderes de Matilde. Va a todas partes con una mochila donde guarda su monopatín. Le encanta patinar pero siempre termina cayéndose sobre su trasero.

El abuelo de Matilde, Barbacresta, tiene más de 120 años. En el pasado, fue un pirata que navegó los mares en busca de los mejores y mas crujientes cocos. Gracias a un coco mágico (la fuente de los actuales poderes de Matilde), Barbacresta puede vivir perfectamente a pesar de su avanzada edad. Es atolondrado y olvidadizo. Le gusta jugar al ajedrez con su fiel amigo Mortimer y beber zumo.

Mortimer es un pez parlante y la mascota de Barbacresta. Amigo y confidente, es el que ayuda al viejo pirata a recordar las cosas, así como su único rival en el ajedrez. Es muy aficionado a ver la televisión, cocinar y tocar el piano. Crítico, divertido y lógico, a menudo asume el rol del adulto en casa y guía a Matilde y a Charlie fuera de los líos en los que se meten.

Felicia es una adicta a la tecnología. Siempre lleva su portátil en el que busca información y programa virtualmente cualquier cosa. Su portátil es su vida pero no vive encerrada en casa. Al contrario, le encanta salir a divertirse con sus amigos y hacer acampada en los bosques.

A Bob le gusta diferenciarse de los otros porque no sigue a sus amigos. Ve documentales, escucha música experimental, viste más que como un adulto, y habla como un intelectual -lo que a menudo hace que sus amigos no le comprendan. Es muy inteligente y sarcástico. Tiene una opinión de cada cosa, enfrentándose a los adultos cuando no le gusta lo que ellos dicen. Especialmente su padre, Tropecio Ferguson, un magnate de negocios despiadado, y al Jefe Adams, el Jefe de Policía de Puerto Papel.

