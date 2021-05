¡Nadie estropea un buen día de diversión con PJ Masks!

Tres niños completamente normales se convierten en superhéroes cuando se ponen el pijama para irse a dormir

Una serie de superhéroes para preescolares de 3 a 5 años

Estreno en Clan, de lunes a viernes a las 18:10 horas

De día, Connor, Amaya y Greg van a la escuela como todos los demás niños. Cuando se hace de noche y se ponen el pijama y activan sus amuletos de animales, se transforman mágicamente en superhéroes - Gatuno, Buhita y Gekko – y ¡se convierten en PJ Masks! Juntos se embarcan en grandes aventuras, resolviendo misterios y problemas en medio de la ciudad. Cuidado con los malos de la noche…¡los PJ Masks están en camino de noche para salvar el día!

La serie, dirigida a preescolares de 3 a 5 años, trata sobre tres niños normales que van a la escuela como todos los demás. Mientras que los superhéroes Gatuno, Buhita y Gekko tienen poderes asombrosos, sus alter-egos diurnos no lo hacen. A lo largo de su día, descubren algo extraño que ha sucedido durante la noche y depende de ellos corregirlo. Sólo cuando se pone el sol y se ponen sus pijamas -que se convierten en increíbles disfraces de superhéroes- obtienen estos poderes. No son solo sus increíbles poderes e identidades de superhéroe lo que permite a nuestros héroes luchar contra los malos de la noche con tanto éxito. Esos poderes no serían nada sin el vínculo inquebrantable de amistad que los une.

Eso es lo que los convierte en un equipo tan increíble. Ese lazo fue forjado en sus vidas diarias ordinarias, mucho antes de que incluso conocía las tareas y aventuras que les esperaban como Gatuno, Buhita y Gekko.

¡Increíblemente rápido! ¡Increíblemente ágil! Capaz de escuchar los sonidos más silenciosos a distancias increíbles. Cuando la aventura llama la atención ... ¡el asombroso Gatuno salta al rescate!

¡Ella puede volar! ¡Tiene una vista estupenda! Y cuando agita sus poderosas alas, los malos salen volando ... ¡mantén tus "ojos de búho!" en Buhita!

¡Es fuerte, pegajoso y un maestro del camuflaje! Está listo para correr hacia el peligro y salvar el día ... ¡Cuidado con los malos, aquí viene el poderoso Gekko!

PJ Masks es el programa de inicio de superhéroe perfecto. A nuestro público le encanta la emoción de las historias con mucho en juego, y las aventuras de los héroes se desarrollan en un emocionante mundo nocturno en el que no se aplican las restricciones habituales del día. Gatuno, Buhita y Gekko viven una vida increíble y aventurera en el mundo nocturno, pero también son niños reales cuyos personajes se identifican con los niños y les permiten creer que ellos también pueden ser superhéroes.

PJ Masks cierra la brecha entre el preescolar ultraseguro y el género de superhéroes algo violento y lleno de acción. Los personajes y las historias de PJ Masks están respaldados por valores socioemocionales que buscan nutrir y desarrollar a nuestra audiencia, enseñándoles a trabajar mejor juntos. El programa explora el concepto "bueno versus malo" de una manera que es tanto aspiracional como apropiada para la edad, lo cual es tranquilizador para nuestros padres.

Acción y aventura Los efectos visuales fuertes e impactantes complementan las historias dinámicas y de ritmo rápido: el género de superhéroes en su esencia. Cada episodio lleva a nuestra audiencia de preescolar a emocionantes aventuras que atraen e inspiran.

Amistad y trabajo en equipo Aunque nuestros héroes tienen sus diferencias, no serían los PJ Masks sin el fuerte vínculo de amistad que los une. En cada episodio, los héroes aprenden que solo combinando sus habilidades y trabajando juntos como un equipo se vuelven indivisibles e imparables. PJ Masks defiende la amistad y el trabajo en equipo como la mejor manera de salvar el día y el camino para convertirse en un verdadero héroe.

Súper Héroes y hacer lo correcto PJ Masks transmite constantemente el mensaje de la importancia de hacer el bien. Los traviesos villanos nocturnos siempre le dan a Gatuno, Buhita y Gekko una razón para hacer lo correcto y ayudarse mutuamente a tomar las decisiones correctas. Las personalidades y superpoderes únicos de los héroes los convierten en modelos a seguir emocionantes y aspiracionales para los pequeños seguidores.

Juego imaginativo Niños ordinarios de día, superhéroes vestidos de pijama de noche… PJ Masks satisface los sueños de nuestros preescolares de “¡Yo también puedo SER un héroe! ¡Puedo hacer cualquier cosa! ”; empoderando mentes pequeñas e inspirando patrones de juego imaginativos.