Helena Pueyo, la alero de la selección que compagina diabetes y deporte de élite: "No me impedirá cumplir sueños"

Helena Pueyo (Palma de Mallorca, 25 años) es una de las jugadoras emergentes de la selección femenina de baloncesto. Convocada por primera vez en 2023 por Miguel Méndez no sería hasta el año pasado, en 2025 cuando jugó su primer Eurobasket con el premio de la medalla de plata conseguida en Atenas. Una jugadora que lleva en silencio una enfermedad, la diabetes detectada cuando tenía 11 años que no le ha impedido cumplir su sueño de practicar el baloncesto como deportista de élite.

Pueyo ha fichado este verano por Valencia Basket Emergió en la escuela de talentos del Siglo XXI, después dio el salto a la NCAA donde jugó en las Arizona Wildcats para regresar a España en 2024 para fichar por el Casademont Zaragoza, actual subcampeón de la Liga Femenina Endesa. Este verano ha llegado un cambio de aires y se traslada a Valencia para aspirar a todo con el equipo Taronja. Pueyo lleva con rigor su enfermedad, lo aprendió de pequeña. Cuida la alimentación y un sensor que lleva en el hombro le indica las subidas y bajadas de azúcar para controlar cuando tiene que administrarse la insulina. El momento más complicado es cuando hay partidos porque la tensión, los nervios y la pérdida de líquidos puede provocar alteraciones en su cuerpo. Un tenista como Alexander Zverev pasa por lo mismo. Es diabético y hemos podido verle en la final de Roland Garros pincharse su pluma de insulina con total normalidad.

Una enfermedad totalmente controlada por Helena Helena Pueyo siempre tuvo claro que la diabetes no le iba a retirar del deporte y anima en su discurso a otros jóvenes deportistas con la misma enfermedad a practicarlo. Que nunca tiren la toalla. Desde la FEB, Laura Ots, la médico de la selección nos cuenta que la diabetes no es una enfermedad limitante para el alto rendimiento. Pueyo está controlada y es ella la que se autogestiona. Los servicios médicos federativos están en contacto con su endocrina y durante la concentración acompañan, supervisan e intervienen si fuera necesario, cosa que nunca ha sucedido. Hace unos meses se tatuó en el brazo un dibujo, una serpiente que representa una alegoría de la medicina y de su enfermedad para no olvidar el camino que ha recorrido.