Oksana Masters, los hermanos Aigner, el dominio chino y el oro de EE.UU. en hockey: los protagonistas de Milano Cortina

La estadounidense Oksana Masters, el dominio chino del medallero, los hermanos Aigner y la reválida de oro del equipo de Estados Unidos de hockey son los nombres propios de estos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 que han puesto su punto y final, después de diez días de competición, y que pasarán a la historia del paralimpismo internacional.

Oksana Masters, de 36 años, ha dejado su huella dorada en la montaña de Cortina d'Ampezzo con cuatro oros y su bronce final en la prueba de 20km en el esquí de fondo. El sábado ganó el relevo mixto por equipos de 4x2,5 km, celebrado en Tesero, su última medalla dorada, la decimocuarta de su carrera.

La estadounidense de origen ucraniano no se pierde una cita paralímpica, entre Juegos de Verano e Invierno, desde Londres 2012, su debut olímpico. Desde entonces, ha sumado 24 medallas, 14 de oro, siete de plata y tres de bronce, en ocho participaciones paralímpicas consecutivas.

Remo, ciclismo y esquí de fondo, nada se le resiste a la estadounidense de origen ucraniano. Su mejor actuación hasta la fecha fue en los pasados Juegos de Invierno de Pekín, donde logró un récord histórico de siete medallas en la misma cita paralímpica.

Pero la historia de Oksana no se ha forjado solo a base de medallas. Nacida en 1989, a menos de 300 km de Chernobil, se vio afectada por la radiación, lo que le provocó varias malformaciones en ambas piernas, en una historia complicada que comenzó con sus padres dejándola en un orfanato ucraniano por su falta de recursos. Tras varios años de maltrato y abusos, como ella misma ha relatado, tuvo la fortuna de ser adoptada por su madre, una profesora estadounidense que se la llevó al país que representa y en el que ha forjado su historia de superación.

China, la superpotencia del medallero China ha sido, sin duda alguna, el país que ha dominado los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina de principio a fin. La delegación asiática ha cerrado su participación como primera del medallero con nada más y nada menos que 44 preseas: 15 de oro, 13 de plata y 16 de bronce. Más de la mitad de sus éxitos dorados los han conseguido en el parabiatlón, donde han logrado que sonase el himno chino en lo más alto del cajón hasta en ocho ocasiones. También han conquistado en esta disciplina cinco platas y dos bronces, hasta elevar a 15 metales su paso por este deporte, donde han sido los reyes. Los esquiadores de fondo chinos volvieron a demostrar su poderío en el relevo abierto, imponiéndose ante Alemania y Noruega, y dejando a más de 34 segundos a Ucrania, hasta entonces vigente campeona, en su último oro logrado en el biatlón. Audrey Pascual se consagra como 'la number one' de España con cuatro medallas en Milano Cortina 2026 Antonio S. Sereno El cross-country ha sido la segunda disciplina donde más medallas ha sumado, doce: tres oros, cuatro platas y cinco bronces. La tercera prueba del ránking chino ha sido el esquí alpino, con siete medallas: un oro, una plata y cinco bronces. La delegación china también ha tenido un papel destacado en el snowboard, con seis preseas: dos oros, dos platas y dos bronces. También han logrado un oro y una plata en el curling en silla de ruedas, donde han destacado en los dobles mixtos con la pareja formada por Meng Wang y Jinqiao Yang, famoso por sus gritos a las piedras en cada lanzamiento. China, con sus 15 medallas de oro, de un total de 42, ha vuelto a encabezar el medallero de los Juegos Paralímpicos, como hace cuatro años, cuando fue la anfitriona en Beijing 2022. Entonces lograron 61 metales: 18 oros, 20 platas y 23 bronces.

Los hermanos Aigner, la pareja dorada de Austria Cuando China y Oksana Masters acaparan los podios en Val di Fiemme, la familia estrella de los Juegos Paralímpicos en el esquí alpino será sin duda los hermanos Aigner, Veronika y Johannes. Entre los dos han sumado nueve de las 13 medallas y han acaparado todos los oros, siete. Es sencillo, hasta ahora, los siete títulos conquistados por Austria han sido obra de Veronika Aigner, de 23 años, y su hermano pequeño Johannes, que compiten ambos en la categoría de discapacidad visual en esquí alpino. El sábado, Veronika Aigner se impuso por cuarta vez, con más de cuatro segundos de ventaja sobre su compatriota Elina Stary en el eslalon, título que se le resistió a Johannes el domingo en la categoría masculina, por lo que se tuvo que conformar con la medalla de 'chocolate'. "No sé cuál es nuestro secreto, porque nuestros padres no saben esquiar", declaró a la prensa, "pero ha sido mucho trabajo desde que éramos pequeños".