Paula Badosa y Rafa Jódar dicen adiós en segunda ronda del Open de Australia

La tenista española Paula Badosa, vigésimo sexta cabeza de serie, se despidió este jueves del Open de Australia al caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del mundo, por 6-4 y 6-4, en un partido que se resolvió en una hora y 39 minutos en Melbourne.

Badosa, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al 64 del ranking. No logró la española encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la española.

La catalana, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo.

En el segundo set, la española intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.