El domingo 17 de septiembre, a las 05.00 horas (hora peninsular), tiene lugar la prueba de atletismo, el Maratón de Sídney, que pasa por los diferentes puntos de interés de la ciudad australiana, como el puerto o la ópera. Se trata de uno de los recorridos de maratón más pintorescos del mundo y se celebra según las normas y reglamentos de World Athletics, ya que es una de las competiciones candidatas para entrar en los Abbott World Marathon Majors.

En esta edición de 2023, la maratón cuenta con un nuevo recorrido, un programa de recompensas para los corredores y un tiempo límite extendido de siete horas. Este es el mapa del recorrido de la competición, que empezará en el famoso Puente del Puerto de Sídney y finalizará en las escaleras de la mundialmente famosa Ópera de la ciudad australiana.

Hora, canal y dónde ver el Maratón de Sidney en RTVE Play y en Teledeporte

El Maratón de Sídney puede ver el domingo 17 de septiembre, a partir de las 05.00 horas, en Teledeporte, el canal deportivo de TVE y en la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play. Si no puedes seguir en directo la competición de atletismo, no te preocupes. Al finalizar, la prueba estará disponible en la plataforma de videos bajo demanda y la podrás ver en cualquier lugar y en cualquier momento.