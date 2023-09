Una mayoría de grupos de la Eurocámara criticaron este jueves el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y lo enmarcaron en una "cultura de impunidad" de la violencia contra las mujeres, con la excepción de Vox, que optó en cambio por cargar contra las mujeres trans en el deporte femenino.

"Europa es la cuna del fútbol, donde se inventaron sus reglas y hoy el principal escaparate de este deporte. El fútbol europeo tiene, por tanto, no sólo una vocación, sino la responsabilidad de actuar como vector para promover la igualdad de género", defendió la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

Desde el PSOE, Lina Gálvez lamentó que no se trate de un caso aislado, sino de "la normalidad del machismo", y aseguró que, aunque "gran parte del mundo del fútbol aún no entiende qué ha pasado", "las mujeres sí lo entendemos y junto a muchos hombres hemos dicho se acab ó, sintiendo ese beso no consentido como una humillación colectiva".

Vox opta por un discurso discordante

La nota disconforme en el debate la puso el diputado de Vox Jorge Buxadé, que, aunque se refirió brevemente al beso no consentido como un "gesto grosero", dedicó la mayor parte de su discurso a criticar la entrada de mujeres trans en el deporte femenino, a las reducciones de condena a agresores sexuales por la ley del "Sólo sí o sí" en España, los ataques de extranjeros a mujeres o "la sexualización de los niños en los colegios".

"Cuando los autores son extranjeros ustedes callan porque no encaja en su enfermo esquema moral de que el sujeto a destruir es el hombre occidental", dijo. Tampoco se alineó con él la otra diputada del grupo de los Conservadores y Reformistas que participó en el debate, la belga Assita Kanko, que dijo que esperaba el día "en el que no haya que convencer a nadie de que no significa no".