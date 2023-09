El tenista español Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada. El murciano se impuso con solvencia al alemán Alexander Zverev en tres sets, por 6-3, 6-2, 6-4.

'Carlitos', que defiende título en Nueva York, se medirá al ruso Daniil Medvedev, campeón en 2021, si quiere volver a optar a ganar un 'Gran Slam'.

Se esperaba una gran 'batalla', pero finalmente no fue así porque el todavía número uno del mundo fue muy sólido y, sobre todo, supo aprovechar muy bien sus opciones al resto para desarmar a un Zverev al que pareció pesarle también el duro partido de octavos ante el italiano Jannik Sinner.

Pese a la victoria, Alcaraz volvió a estar más errático de lo habitual. Su mejor arma, su poderoso 'drive', no funcionó como de costumbre, con 18 de errores no forzados con este golpe, del total de 34 que cometió, por los 29 'winners'. El alemán tampoco estuvo bien (35 por 22) ni supo encontrar su revés a dos manos ni su derecha, y se vio lastrado además por su incapacidad para lograr un 'break', desaprovechando las cinco pelotas de rotura de las que gozó.

El español, en cambio, no perdonó y eso le permitió dominar con más tranquilidad un duelo que, pese a su hora nocturna, estuvo marcado también por el asfixiante calor y humedad de estos días en Nueva York. Por este motivo, las dos horas y media que estuvo en pista fueron una buena noticia para reservar energía para lo que se avecina.

