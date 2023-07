Argentina tuvo la oportunidad de levantar la Copa del Mundo el pasado mes de diciembre en la versión masculina. En menos de un mes, conoceremos a la selección campeona de la Copa Mundial femenina de la FIFA 2023. Lo que tenemos claro es que la Selección Española, encuadrada en el grupo C, estará en la cita que se disputa entre Australia y Nueva Zelanda. El Mundial femenino 2023 arranca el 20 de julio y finaliza el 20 de agosto. Un mes lleno de fútbol para llenar el vacío de las competiciones de invierno.

32 selecciones competirán por levantar el ansiado trofeo. El formato del torneo mundialista divide a los conjuntos en ocho grupos de cuatro. Las jugadoras españolas se disputarán el pase a octavos de final enfrentándose a Costa Rica, Zambia y Japón, una de las favoritas para alcanzar el título como La Roja, Estados Unidos o Inglaterra.

A finales de junio, el seleccionador nacional, Jorge Vilda , dió a conocer la lista de las 23 futbolistas que viajarán al continente ocenánico. Las porteras son Misa, Cata Coll, Enith Salón . En cuanto a la defensa ha seleccionado a Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Paredes, Laia Codina, Ivana Andrés, Ona Batlle y Olga Carmona . En el centro del campo: María Pérez, Tere Abelleira, Claudia Zornoza, Aitana Bonmatí , Jenni Hermoso, Irene Guerrero, Alexia Putellas , Mariona Caldentey . Y de delanteras: Eva Navarro, Athenea del Castillo, Esther González, Salma Paralluelo, Alba Redondo . 23 mujeres que tienen un objetivo común: no perder la ilusión y traer de vuelta a casa la copa.

Más Copa Mundial femenina en Teledeporte

Cada día tienes una cita en Teledeporte, pasar descubrir todos los entresijos de cada jornada de la Copa Mundial, a partir de las 18.00 horas. No obstante, si a esa hora no puedes seguir el programa no te preocupes, RTVE Play es tu solución. Tras la emisión, podrás disfrutarlo en la plataforma de videos bajo demanda gratis y online. ¡Vive la Copa Mundial femenina de la FIFA 2023 en RTVE!