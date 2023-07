La atleta española Ana Peleteiro ha confirmado en redes sociales su renuncia a disputar el Mundial de Budapest. La gallega avanzó su decisión a TVE tras proclamarse campeona de España de triple salto en Torrent (Valencia), pero no lograr marca mínima para el evento en Hungría.

"Por primera vez en mi vida he escuchado a los que más me quieren y la decisión está tomada. Estoy oficialmente de vacaciones. Y sobre todo me voy a disfrutar de mi hija y mi familia. Gracias por estar siempre, nos vemos pronto", ha dicho Peleteiro en su cuenta oficial de Twitter.

Este mismo domingo se proclamaba campeona de España por sexta vez con un salto de 14,21 metros, a cuatro centímetros de la mínima.

"No sé la decisión del seleccionador, pero es cierto que si hay unos requisitos que cumplir, el que no los cumple se debe quedar en casa. Yo no los he cumplido", dijo ante los micrófonos de TVE.

Lo que parecía una decisión casi definitiva este domingo ha perdido el "casi" este lunes tras confirmarlo Peleteiro en el mensaje en su cuenta oficial.

" He luchado, sufrido y trabajado cómo nunca antes. Pero además de preocuparme por mí misma para volver al alto nivel, también lo tuve que conciliar con la maternidad, me he ocupado y centrado en que mi hija crezca sana y feliz y la realidad es que ella ha sido la protagonista durante estos últimos meses", ha añadido Peleteiro.

La atleta nacida en Ribeira (A Coruña) dio a luz a una niña el pasado 2022, un año que se tomó en blanco por su maternidad, y regresó a los entrenamientos en febrero de 2023.