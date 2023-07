La Copa Mundial femenina de fútbol 2023 arranca el 20 de julio en el Eden Park, de Auckland (Australia), que acogerá el partido inaugural de este torneo entre Nueva Zelanda y Noruega.

En total habrá 64 partidos ya que este Mundial femenino, por primera vez en su historia, contará con 32 selecciones aspirantes al título. De ellas ocho son debutantes: Panamá, Haití, Portugal, Irlanda, Marruecos, Zambia, Filipinas y Vietnam vivirán su primera experiencia en este tipo de eventos. afrontan por primera vez un

Ninguna se encuentre entre las favoritas, pero todas aspiran a suceder a Estados Unidos como nuevas campeonas del mundo. Las estadounidenses son las grandes favoritas, pero no las únicas, ya que hay otros combinados como España, Inglaterra o Alemania que suenan como candidatas a levantar el trofeo.

1-Estados Unidos, vigente campeona y principal favorita al título

En esta 9ª edición de la Copa Mundial femenina la selección estadounidense es, nuevamente, la gran favorita. No solo han ganado los dos últimos mundiales de manera consecutiva, sino que, de los 8 torneos disputados hasta ahora, ellas han ganado el trofeo en cuatro ocasiones.

Además, la selección de las barras y las estrellas, se presenta a la cita como primera del ranking FIFA y en su equipo están jugadoras de nivel top como Alex Morgan, Megan Rapinoe o Rose Lavelle.

Las estadounidenses llegan a esta cita con una baja muy sensible ya Becky Sauerbrunn, su capitana, no se ha recuperado a tiempo de una lesión en su pie, sufrida en abril, y no estará en la cita de Australia y Nueva Zelanda.

Están encuadradas en el Grupo E con Vietnam, Holanda y Portugal.