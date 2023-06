Hasta la fecha y junto a la selección italiana, España es uno de los equipos que más veces se ha proclamado campeón de Europa en el torneo sub 21. En su palmarés, el conjunto nacional posee un total de cinco Copas: 1986, 1998, 2011, 2013 y 2019. No obstante, del 21 de junio al 8 de julio vuelve la competición favorita de la selección y que podrás disfrutar en la plataforma on demand y gratuíta, RTVE Play.

Esta nueva edición del torneo europea se celebra en las ciudades de Georgia y Rumanía. Además, la competición se utilizará como fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, los tres mejores equipos que no sean Francia, ya que tiene su plaza asegurada por ser anfitrión, ni Inglaterra, que acude como Reino Unido, conseguirán su billete para la cita olímpica.

La selección nacional debutará en el Campeonato el 21 de junio ante Rumania en el Steaua Arenas. Posteriormente, España se enfrentará a Croacia y a Ucrania. Las cuatro selecciones están encuadradas en el grupo B. En el caso de avanzar de fase, se cruzará en cuartos con el grupo D (Suiza, Italia, Noruega y Francia).

01.30 min Gabri Veiga (Celta de Vigo) lidera la convocatoria de la Selección española sub 21 de cara a la Eurocopa de Georgia y Rumanía. Junto a él, varios jugadores asentados en Primera como Baena, Sancet, Camello o Riquelme buscarán el 'triplete' para un generación dorada que ya ha lograda el título en las categorías sub 17 y sub 19.

Hora, canal y dónde ver el Campeonato Europeo Sub 21 de fútbol en TVE y en RTVE Play República Checa - Inglaterra: Jueves 22 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Alemania - Israel: Jueves 22 de junio a partir de las 18.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play Noruega - Suiza: Jueves 22 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Francia - Italia: Jueves 22 de junio a partir de las 20.45 horas en Teledeporte y en RTVE Play Portugal - Países Bajos: Sábado 24 de junio a partir de las 18.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play Georgia - Bélgica: Sábado 24 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Rumania - Ucrania: Sábado 24 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play España - Croacia: Sábado 24 de junio a partir de las 20.45 horas en La 1 y en RTVE Play Inglaterra - Israel: Domingo 25 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play República Checa - Alemania: Domingo 25 de junio a partir de las 18.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play Suiza - Italia: Domingo 25 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Noruega - Francia: Domingo 25 de junio a partir de las 20.45 horas en RTVE Play Portugal - Bélgica: Martes 27 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Países Bajos - Georgia: Martes 27 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Croacia - Rumanía: Martes 27 de junio a partir de las 20.45 horas en Teledeporte y en RTVE Play España - Ucrania: Martes 27 de junio a partir de las 20.45 horas en La 1 y en RTVE Play Inglaterra - Alemania: Miércoles 28 de junio a partir de las 18.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play Israel - República Checa: Miércoles 28 de junio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Suiza - Francia: Miércoles 28 de junio a partir de las 20.45 horas en Teledeporte y en RTVE Play Italia - Noruega: Miércoles 28 de junio a partir de las 20.45 horas en RTVE Play Cuartos de final: Sábado 1 de julio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Cuartos de final: Sábado 1 de julio a partir de las 21.00 horas en RTVE Play Cuartos de final: Domingo 2 de julio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Cuartos de final: Domingo 2 de julio a partir de las 21.00 horas en RTVE Play Semifinal: Miércoles 5 de julio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play Semifinal: Miércoles 5 de julio a partir de las 21.00 horas en RTVE Play Final: Sábado 8 de julio a partir de las 18.00 horas en RTVE Play