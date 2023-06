10 años, 11 meses y 17 días separan el último título de la selección española masculina de fútbol del que está en juego este domingo. Son en total 4.004 días, una cifra capicúa, entre la Eurocopa de 2012 y la final de la UEFA Nations League 2023.

España tiene en su mano poner fin a esa sequía antes de que se cumplan los once años ganando a Croacia en el Stadion Feyenoord de Róterdam, en Países Bajos. Será a partir de las 20:45 horas peninsulares cuando empiece a rodar el balón.

Horario y dónde ver en TV el partido de Croacia vs España PATRI CAMPOS

No lo tendrá fácil. Si en el traslado de Enschede a Róterdam dimos cuenta de algunos de los contrastes entre la semifinal y la final, faltaba uno por enumerar: la 'marea' croata.

Ante Italia los españoles fueron mayoría en la grada y se dejaron notar: 4.500 en una localidad de 160.000 y que ya contaba con una importante colonia de residentes de nacionalidad o ascendencia española.

En Róterdam será distinto, ya que se prevé la llegada de 25.000 hinchas croatas que convertirán el estadio, bautizado por los neerlandeses como 'La Bañera', más bien en una olla.

Los pupilos de Luis de la Fuente tendrán que contrarrestar con buen juego la presión ambiental que se espera desde la grada que animará a los 'vatreni', haciendo honor a ese nombre: los ardientes.

1.813,85 kilómetros en línea recta, más de 2.000 en carretera, separan Kiev de Róterdam. Allí se ganó por 4-0 a Italia y con una exhibición de buen juego. De aquel equipo quedan ahora Jesús Navas y Jordi Alba.

El pasado jueves se sufrió más para doblegar a los 'azzurri' (2-1), pero el resultado ha inyectado moral a los actuales representantes de la selección española.

De la 'España de Pedri' a la 'España de Rodri'; duelo contra Modric

Una distancia entre ciudades y fechas en la que una nueva generación ha tomado el relevo de la Roja y donde empieza a brillar con luz propia el mediocentro Rodri Hernández. Cuando se jugaba la final de Kiev tenía 15 años, a punto de cumplir los 16.

Hace dos, cuando la selección entonces dirigida por Luis Enrique venía de caer en los penaltis ante Italia en semifinales de la Eurocopa y tomarse la revancha en pocos meses en la anterior final a cuatro de la UEFA Nations League, se hablaba de la 'España de Pedri'. Con el tinerfeño lesionado otra vez -se perdió la convocatoria de marzo- y el pivote en estado de gracia, puede hablarse mejor de la 'España de Rodri'.

El madrileño, que viene de firmar el triplete de títulos con el Manchester City, añadiría un cuarto a su palmarés personal este año. Lo mismo haría su compañero en la Premier, Aymeric Laporte, pero casi nadie discute que la aportación del 'héroe' de la final de la Champions y MVP de la reciente semifinal de Enschede contra Italia es más determinante.

Rodri es, junto a Mikel Merino, el único que ha sido titular indiscutible en los tres partidos que lleva De la Fuente al frente de la selección. Pero, mientras que el 'txuri urdin' entró en la rueda de cambios en los dos precedentes, el del City ha jugado todos los minutos, más de 270.

Por eso todas las miradas estarán puestas en él y en el croata Luka Modric, capitán de su selección, once años mayor que el español. Aunque en realidad no son once años exactos, sino 10 años, nueve meses y 13 días.