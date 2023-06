El capitán de la selección española absoluta, Jordi Alba, ha mostrado tablas ante la prensa. El lateral del Barça, a un día de la semifinal contra Italia dentro de la final a cuatro de la UEFA Nations League, no ha mostrado ni un ápice de nerviosismo. "Esto no parece una rueda de prensa", ha llegado a decir.

Momentos antes ha atendido a TVE para hablar, entre otras cosas, sobre su futuro tras anunciar su decisión de dejar el FC Barcelona. "Equipos no me faltarán", ha afirmado.

Alba ha salido justo después del seleccionador, Luis de la Fuente, quien ha llegado a sugerir el titular de su comparecencia a los medios: "Podéis poner esto de titular: afronto este partido como si fuera el último".

El técnico riojano viene siendo cuestionado desde la derrota contra Escocia en la anterior convocatoria, correspondiente a la clasificación para la Eurocopa. Pero el capitán le ha mostrado el apoyo del vestuario.

"Le veo muy tranquilo. A veces los jugadores tenemos que dar un paso adelante porque se achaca todo al entrenador. Es una buena oportunidad para demostrarlo todos", ha respaldado.

“A veces los jugadores tenemos que dar un paso adelante porque se achaca todo al entrenador“

El jugador del Barça, que abandonará el club a finales de mes, no se ha mostrado preocupado por su futuro y afronta su decisión con calma. Alba ha correspondido con una sonrisa a la broma que le ha lanzado un periodista al finalizar la rueda de prensa acerca de un posible interés por parte del Atlético de Madrid.

"La decisión que tome sobre mi futuro no va a depender de si puedo venir o no (a la selección). Si ha dicho eso el míster (De la Fuente) me habrá visto bien. Me veo capacitado para seguir jugando más años", ha respondido a otra pregunta.

En las últimas horas se ha especulado también con una oferta del Inter de Miami, el club al que irá su antiguo capitán en el Barça y flamante fichaje de este verano del club estadounidense. "No me preocupa estar sin equipo ahora mismo", ha dicho en otro momento.