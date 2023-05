El ciclista británico Tao Geogeghan Hart (Ineos Grenadiers) ha abandonado el Giro de Italia tras una dura caída en la etapa 11, que se disputa este miércoles entre Camaiore y Tortona.

“Crash in the bunch, @taogeoghegan and the Maglia Rosa are involved

Caduta in gruppo. @taogeoghegan e la Maglia Rosa a terra#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/KeUeNko5eF“