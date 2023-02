¿Quién será el mejor jugador o la mejor jugadora de la temporada pasada? El lunes 27 de febrero a las 21:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la gala de los Premios FIFA The Best 2022 que se celebra en París. Todo ello comentado por Paco Caro y Rubén Briones en un especial del programa deportivo de Teledeporte, Estudio Estadio. Durante la retransmisión conectarán con la corresponsal en Francia de TVE, Mavi Doñate

Estos galardones se celebran desde 2017 y están considerados como los segundos premios más prestigiosos del mundo del deporte rey. Sólo por detrás del Balón de Oro. La gran diferencia a estos es que tendrán en cuentra lo ocurrido en el Mundial de Catar 2022, ya que el período evaluado abarca desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022. Lionel Messi, parte como gran favorito a levantar el Mejor Jugador, tras levantar la Copa del Mundo en la cita mundialista. En la categoría femenina, Alexia Putellas podría repetir triunfo que ya cosechó en la anterior edición.

Alexia Putellas, premio The Best de la FIFA tras el Balón de Oro

¿Te lo vas a perder? ¡El lunes 27 de febrero a partir de las 21.00 horas en RTVE Play y Teledeporte!

Horario, canal y dónde ver la gala de los Premios FIFA The Best 2022

La gala de los Premios FIFA The Best 2022 podrá verse el lunes 27 de febrero a partir de las 21.00 horas en el canal de deporte de TVE, Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante los galardones y la información de última hora en Radio Nacional, Radio 5 y en RTVE.es