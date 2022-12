Y aquí podemos ver cómo han entrenado en el gimnasio los jugadores de Croacia. La selección balcánica, que ya fue finalista en Rusia 2018, tiene en su mano repetir esa gesta y meterse en se segunda final consecutiva.

“On 18 November, #Croatia arrived to the #FIFAWorldCup. ¿



¿ With Christmas just around the corner, #Croatia is still here. ¿



Sound on. ¿#Qatar2022 #Vatreni¿¿‍¿ pic.twitter.com/NZhpbWJfBP“