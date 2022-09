El tenista español Carlos Alcaraz estará en la segunda semana del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y lo hizo de forma contundente tras deshacerse este sábado del estadounidense Jenson Brooksby en tres sets por un triple 6-3 en dos horas y cuarto.

El murciano, tercer cabeza de serie en Flushing Meadows, ya está entre los 16 mejores del torneo por segundo año consecutivo. De momento, su paso por Nueva York sigue firme y aún no ha cedido ninguna manga en su camino hacia cotas más ambiciosas. El croata Marin Cilic, campeón en 2014, o el británico Dan Evans, serán sus siguientes rivales.

El de El Palmar parece ya muy asentado a la Arthur Ashe, que presenció como dejó en el camino a un Brooksby, animado tras ganar al croata Borna Coric, vencedor en Cincinnati, pero que no pudo aprovechar ni siquiera el ir por delante de forma clara en el tercer parcial. Alcaraz supo reaccionar para remontar y acabar con cualquier atisbo de emoción para los aficionados locales.

El tenista español firmó un partido muy sólido salvo ese despiste del tercer set, que solventó con su calidad y su poderoso 'drive'. Su derecha, autora de 18 golpes ganadores desde el fondo de la pista, fue un auténtico martirio para su rival. 44 'winners' logró el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que con el paso de los días parece que va a más.

El tercer cabeza de serie controló a la perfección el inicio del partido, el tercero en el mismo turno, cerca de las 15.00, hora neoyorquina. Blindó su servicio y aprovechó una de las pocas opciones que le dio Brooksby con el suyo para lograr el 'break' clave para ponerse por delante.

La inercia positiva continuó en el segundo parcial, que abrió con otra rotura para ponerse 2-0. Sin embargo, el estadounidense sí fue capaz de replicar en esta ocasión para devolver al partido un equilibrio engañoso porque Alcaraz sacó sus mejores golpes para volver a quebrar la instante, una ventaja que ya no cedería.

Con dos sets a cero, el tenista americano no se vino abajo y por momentos trajo esperanza a la Arthur Ashe de un poco más de tenis. Logró dos 'breaks' consecutivos para ponerse 3-0 y servicio, pero ahí volvieron Alcaraz y sus mejores golpes para no dejarle ganar ningún juego más y poner la directa a los octavos de final.

Muguruza se despide del US Open ante Kvitova

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se despidió este sábado de su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y

último 'Grand Slam' de la temporada, tras caer ante la checa Petra Kvitova en tres sets (5-7, 6-3, 7-6(10)), en un duro duelo donde desperdició sus buenas opciones.

Garbiñe Muguruza saluda a Petra Kvitova USA Today

La de Caracas no pudo sacar adelante el choque de tercera ronda entre dos campeonas de 'grande', algo que le podría haber dado confianza para una segunda semana en Nueva York, donde ya no habrá ninguna representante de la 'Armada'.

De hecho, la novena cabeza de serie en Flushing Meadows tuvo en su mano el haber sacado el billete para los octavos de final cuando dominó 5-2 el tercer y definitivo parcial, y tuvo saque con 5-3 para finiquitar la contienda. No pudo sacar partido a esta ventaja ni tampoco a las dos pelotas de partido que gozó al resto antes de no poder sobrevivir al 'tie-break', pese a su resistencia tras dos horas y 40 minutos.

El partido comenzó con las dos jugadoras muy firmes al servicio, pero la mayor agresividad de Kvitova le permitió ser la primera en romper (4-2). Muguruza acertó a replicar al instante y después volvió a romper en el undécimo juego para sentenciar con su servicio el primer set (7-5).

La checa había cometido demasiados errores no forzados (16), pero corrigó ese aspecto en el segundo parcial, donde fue la gran dominadora. Apoyada en un poderoso servicio (7 'aces'), llegaron los golpes ganadores (16) y además supo aprovechar la única bola de rotura de la manga para lograr una rotura que no desaprovecharía.

Muguruza supo rehacerse y tuvo muy cerca llevarse el partido. Sólida al servicio, esta vez fue la que no dejó pasar su opción al resto para ponerse con 5-3 y saque. Apenas había perdido puntos sacando, pero no acertó a cerrar y le dio vida a Kvitova, que sufriendo llegó a un 'tie-break' que dominó y que no sentenció hasta la cuarta bola de partido.