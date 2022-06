Rafa Nadal jugará este viernes las semifinales de Roland Garros contra Alexander Zverev, el penúltimo paso en busca de su 14º título en París. Después de dejar en el camino a Novak Djokovic en un espectacular partido de cuartos de final, Nadal aseguró a TVE que se trató de un partido "distinto, por toda la historia" que conlleva.

"Al final, siempre cuando nos enfrentamos entre nosotros, tanto con Federer como con Djokovic, y en escenarios como la central de Roland Garros, siempre son partidos emocionantes, distintos por todo lo que significa y por toda la historia que llevamos vivida juntos", explicó Nadal, que citó el "ambiente especial en este tipo de partidos". "No es una final, pero al final siempre es diferente jugar entre nosotros, y bueno… fue un partido emocionante y encima el público… en este caso… estuvo conmigo impresionante", añadió.

00.50 min La afición de París, cada vez más rendida a Rafa Nadal

"Cuando uno recibe el cariño y el apoyo de la gente, al final la satisfacción es grande, porque no solo quiere decir que has hecho las cosas bien pegando a la pelota, sino que también algunas otras… o sea que al final es una satisfacción que uno se lleva y bueno… son momentos bonitos y más cuando ya tienes una edad avanzada en la carrera [dice entre risas] que sabes que no es para siempre".