Nadal-Djokovic: ¿Último cara a cara en París?

Aunque no lo parezca, el encuentro entre Rafa Nadal y Novak Djokovic es el duelo más repetido de la historia de este deporte. El primero fue precisamente en Roland Garros en el año 2006 con victoria para el español (6-4, 6-4) en dos mangas.

Desde entonces, 58 batallas que se han repetido prácticamente cada año y que continúan vigentes en la lucha por conocer al mejor tenista de todos los tiempos. En el año 2007 y 2009 se enfrentaron hasta siete veces mientras que en 2008 lo hicieron en seis ocasiones. El balance sigue siendo positivo para Djokovic con 30 triunfos, aunque Nadal le sigue muy de cerca con 28.

