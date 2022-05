Jorge Valdano es entrevistado en RTVE en la víspera de la final de la Champions que se podrá seguir en La 1 de TVE, en RNE y en RTVE.es. El exfutbolista, exentrenador, exdirectivo y comentarista deportivo habla de la ética del fútbol, de su filosofía de vida y de la actualidad. Lo que más le preocupa es la polarización política. Valdano considera que el miedo escénico se ha quedado corto ante el milagro de la clasificación de esta temporada.

Pregunta.- Usted no jugó una final de la Champions, pero jugó un Mundial, y con gol. Eso son palabras mayores.

Respuesta.- Son palabras mayores. Efectivamente, son territorios tan emocionales que resulta imposible olvidarlos.

P.- ¿Considera usted que al haber ganado una Champions, cada vez que el Madrid juega una final de la Copa de Europa le toca un poquito de gloria?

“Soy socio del Real Madrid, siento que una parte proporcional del título me corresponde como hincha“

R.- Sí, me siento madridista. Soy socio del Real Madrid, por lo tanto, siento que una parte proporcional del título me corresponde como hincha, ¿no? Bueno, esa es una sensación que tiene cualquier aficionado al fútbol.

Jorge Valdano y el entrevistador, Jenaro Castro, el día de la grabación. PLANO GENERAL

P.- No le voy a pedir un pronóstico de la final, lo que sí le pido es una frase con la que titular su semblanza.

R.- Una persona ordinaria a la que le han ocurrido algunas cosas extraordinarias.

P.- Lo suyo es una historia de éxito, como la del Madrid. Usted acuño la expresión "miedo escénico" para definir lo que sucedía en el Bernabéu en competiciones europeas. Hemos pasado un poco el milagro, ¿no? La clasificación de esta Champions ha sido tremenda.

R.- El miedo escénico se ha quedado corto como definición. Digamos que tiene como razón de ser homenajear a la afición que tiene un papel en esa remontada. Desconecta al equipo contrario. La grada produce estas cosas, pero lo que no hace mención es al efecto que les produce a los jugadores del Real Madrid que, de pronto, parecen más fuertes, parecen más rápidos, parece que tienen más fe en lograr las cosas.

P.- Pero también hay un poquito de suerte. No solamente obedece a la gesta, a la hazaña de marcar en el último minuto, casi en tiempo de descuento.

“El Real Madrid defiende con el mejor portero del mundo y ataca con el mejor delantero del mundo“

R.- Cuando uno tiene algunos de los mejores jugadores del mundo, tener suerte es un poco más fácil. Y el Real Madrid defiende una portería con el mejor portero del mundo y ataca la otra portería con el mejor delantero del mundo. En estos momentos ese es el estatus de cada uno de ellos. Bueno, la suerte puede que sea aún un elemento, pero queda minimizado.

La maquilladora prepara a Jorge Valdano para la entrevista. PLANO GENERAL

P.- Usted fue un gran futbolista, ha sido un gran entrenador, ha entrenado a equipos, al Real Madrid incluido, pero su faceta de comentarista está haciendo olvidar un poco el papel deportivo que desarrolló en su trayectoria. ¿No echa de menos sentarse en el banquillo?

“El fútbol es parte importante de la cultura popular y, como fenómeno, es muy difícil de igualar“

R.- No, no lo echo de menos. No era una tarea especialmente vocacional la de entrenador. Me gustó pasar por ahí para entender mejor el fútbol. Pero prácticamente he dado la vuelta entera alrededor del fútbol como jugador, entrenador, directivo. Ahora, en los medios de comunicación. Ver el fútbol en su globalidad siempre me ha interesado porque me parece que es parte importante de la cultura popular y como fenómeno es muy difícil de igualar.

P.- Pero donde mejor se siente uno es en el campo, ¿no?

R.- Si. La relación vocacional con el fútbol empieza en el jugador. Es que jugar al fútbol es como prolongar la infancia. Eso es algo realmente extraordinario, vivir de un juego. Pero el juego me sacó del sitio donde yo nací a los 15 años y me sacó de mi país a los 19. Y luego se va llenando de obligaciones, se va llenando de presiones.

P.- Tiene 66 años. Ha casado dos hijos ya mayores y ninguno se ha dedicado al fútbol o al deporte.

R.- No, ninguno de los dos. Mis hijos han sido muy libres de elegir y cada uno de ellos ha seguido su vocación sin la más mínima presión.

P.- Hablemos de la final de la Champions. Después de ganar una liga, ¿es suficiente para el Madrid? ¿Siempre tiene que esperar lo máximo?

R.- No, lo máximo, lo máximo. De hecho, sería una gran frustración. Se vendería como una gran frustración si no se gana. Eso solo ocurre en el Madrid. Es como que la Liga parece poco en este momento, sobre todo después de la travesía, después de lo que ha ocurrido desde octavos de final hasta aquí, con partidos que han alimentado la leyenda del club. Esa es la esclavitud de este club.

P.- Lo que pasa es que Florentino y Ancelotti dirían "hombre, hemos ganado la Liga, estamos en una final, tampoco está tan mal, ¿no?"

“Todos los jugadores han sido esta temporada mejor de lo que venían haciendo las temporadas anteriores“

R.- No, pero ellos serían los primeros en lamentarlo. Y sí, yo estoy convencido de que están satisfechos del trabajo bien hecho, porque francamente, el equipo ha hecho una travesía durante todo el año brillante. Desde el punto de vista del entrenador, prácticamente todos los jugadores han sido esta temporada mejor de lo que venían haciendo las temporadas anteriores, y eso es la demostración de que se ha trabajado muy bien.

P.- Usted jugó con la Quinta del Buitre. ¿Cree que la historia del fútbol ha sido injusta con esa Quinta que estaba repleta de buenos y grandísimos jugadores, pero no ganaron la Champions o la Copa de Europa?

R.- La Quinta del Buitre tiene el mejor trofeo posible al haberse instalado en la memoria colectiva de la gente y haber contribuido a un cambio del fútbol español. Aquello que desembocó en el tiki taka empezó con la Quinta del Buitre. O sea que tienen algo de pioneros y eso vale tanto o más que una Copa de Europa.

P.- ¿Quién ha sido el más grande? ¿Di Stéfano, Pelé, Maradona, Ronaldo o Messi? Ya sé que son épocas distintas, pero usted en su corazoncito...

R.- Es que no se puede... No sé. No se puede comparar. Porque no solamente comparamos tiempos distintos, sino en algunos casos hasta continentes distintos. ¿Qué hubiera sido de Pelé jugando en el fútbol europeo? Pues seguramente seguiría siendo tan Pelé como como lo dice la historia, pero es muy difícil.

16.44 min La Aventura del Saber. Entrevista a Jorge Valdano

P.- Vive en España desde hace muchos años. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento en España? Estoy pensando en la inflación. Usted como argentino vivió un corralito. Estoy pensando en el caso Pegasus. ¿En el fútbol hay espionaje como en la política?

“A Florentino Pérez le grabaron conversaciones privadas, eso entra en el apartado de espionaje“

R.- Bueno, a Florentino Pérez le grabaron conversaciones privadas. Eso entra en el apartado de espionaje. ¿Qué es lo que más me preocupa? La polarización. Pero no es un problema de España. Es un problema que está en estos momentos protagonizando la vida política casi de cada país y me parece que son un ejercicio, además de agotador, muy poco productivo. O sea, negarle al adversario incluso lo obvio me parece una pésima manera de hacer política.

P.- De Ucrania no queda nada por decir ni por condenar. ¿Se puede decir algo más?

R.- Bueno, que es el drama de este tiempo. Parecía que estábamos vacunados contra las guerras. De pronto, en un escenario como el europeo, volvemos a revivirla, señal de que somos incorregibles, ¿no? O sea, aquello de que íbamos a salir mejorados de la pandemia, desde luego que no se cumplió. Si había algún optimista, seguramente está en retirada.

P.- ¿En qué puesto colocaría a Chanel en el campo de juego? ¿Delantera, mediocentro, extremo?

R.- Delantera creativa, rápida, con mucha agilidad. Su actuación me pareció memorable. Absolutamente impecable.

P.- En el rincón del alma de Jorge Valdano el aspecto deportivo, el humano y el familiar van unidos. Pero a usted se le asocia un poco más al análisis. Yo diría que hasta intelectual del fútbol.

R.- Se puede expresar en el fútbol, aunque sea una gran pasión. También se puede intelectualizar el amor, que es otra gran pasión. La literatura de todos los tiempos nos habla de ello. Es imposible desvincularme, no del deporte, sino del fútbol, porque ha sido el sitio donde me plantaron y el sitio donde crecí y, por lo tanto, mi vida personal está marcada prácticamente a diario por el fútbol. Pero bueno, me considero un ser humano sensible.

P.- Su accidente de helicóptero le hizo ver la vida de otra forma. ¿Vio la muerte de cerca?

R.- Naturalmente que se ve la gravedad de la vida de otra forma. Durante seis meses. Y luego seguí siendo el mismo estúpido de siempre.

“Semana de champions en ⁦@rtve⁩ . JORGE VALDANO, este viernes 27 de mayo en PLANO GENERAL en ⁦@la2_tve⁩ a las 21,25 h. #PGJorgeValdano sobre fútbol, la final de Paris, Mbappe, actualidad y la filosofía de vida de un campeón del mundo. ¿Os lo vais a perder? �� pic.twitter.com/xrHZwK0NO9“ — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) May 23, 2022

P.- Al margen del accidente, ¿cuál es el peor momento y el mejor momento de su trayectoria deportiva o de su vida en general?

“El mejor momento de mi trayectoria deportiva fue ganar un mundial con Argentina“

R.- Bueno, de mi trayectoria deportiva, haber ganado un mundial con Argentina, eso tiene algo de culminación. Uno se va de la profesión con la tranquilidad de saber que lo máximo que existe lo has vivido. Y el peor momento, quizás haber tenido que dejar el fútbol de una manera abrupta. Tuve una hepatitis, se hizo larga y eso me obligó a dejarlo con 30 años, cuando yo ni siquiera había pensado en el final.

P.- Eso deja amargura y resquemores.

R.- Pensé que del otro lado del fútbol había un abismo. Pero enseguida pisé tierra. Enseguida empecé a trabajar en los medios de comunicación. Terminé mis cursos como entrenador y acomodé mi vida a nuevas pasiones.