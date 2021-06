El guardameta Buffon terminará su carrera en el equipo que le vio crecer, el Parma. El club italiano, actualmente en la segunda división italiana, acaba de hacerlo oficial a través de un video en rede sociales. El portero llega tras su segunda aventura en la Juventus y con 43 años.

“He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns ������@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX“