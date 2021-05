La Vuelta ciclista a España 2022 arrancará lejos del territorio español. La salida tendrá lugar en Países Bajos, reparando así una deuda moral que la ronda española contrajo con la región neerlandesa. El plan retoma la idea diseñada por la organización y que la pandemia del COVID-19 arruinó en 2020.

