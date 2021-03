A escasas semanas del inicio del mundial de MotoGP en el Circuito Internacional de Losail, y a falta de que lo haga Suzuki, Aprilia Racing Team Gresini ha presentado su equipo para la temporada 2021. Su objetivo no es otro que el de eliminar la brecha respecto al resto de fabricantes, ya que en 2020 cerró la clasificación tanto de equipos como de constructores.

La RS-GP 2021 ha sido rediseñada respecto a años anteriores: estrena basculante de carbono, chasis y motor. No hay que olvidar que Aprilia Racing Team Gresini es la única marca que queda con concesiones en MotoGP.

“Hemos trabajado día noche en invierno para mejorar todos los aspectos de la moto. (…) Todo parece que va bien, así que somos positivos”, ha reconocido Romano Albesiano, director técnico de Aprilia, en el transcurso de la presentación.

