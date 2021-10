La figura de Diego Armando Maradona ha sido analizada al detalle a través del especial Estudio Estadio emitido en La 1 de Televisión Española en homenaje al que muchos consideran el mejor jugador de la historia del fútbol.

Pasadas las 17:00h del 25 de noviembre de 2020 en España, Maradona fallecía en su residencia de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. La última aparición pública del astro argentino tuvo lugar el pasado 30 de octubre, antes de ser sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural el día 3 de noviembre. Tras un proceso de evolución positivo, Diego recibiría el alta el 11 de noviembre.

Para analizar la trayectoria y vida del mito se ha contado con diferentes personalidades como el periodista deportivo Quique Guasch, muy cercano al Fútbol Club Barcelona durante la época de Maradona, Monchi, actual director deportivo del Sevilla Fútbol Club y excompañero de Diego Armando, o Josep María Minguella, agente de Maradona en el momento de su contratación por el Fútbol Club Barcelona, entre otros.

Antes del análisis se pudo disfrutar de un documental que repasa la carrera del '10' desde sus inicios en los potreros de Villa Fiorito y sus primeros años como profesional en Argentinos Juniors, hasta su consagración definitiva en Boca Juniors y su debut mundialista en España '82. Tal y como explica Paco Grande, autor de este reportaje que cuenta con documentos inéditos sobre la vida del pelusa, esta es la primera de dos partes de una edición de Conexión Vintage dedicada al Diego.

"La base de todo esto son los envíados especiales de Televisión Española del programa Sobre el Terreno y 300 millones, que fueron a Buenos Aires a entrevistar a Maradona, como Luis Miguel López, Santiago Gargallo o Quique Guasch y que trajeron documentos poco vistos hasta la fecha", menciona Paco Grande al respecto.

"Toma, para que no tengas que ponerte más relojes falsos"

"El éxito a veces devora a las personas"

Una de las personas que más en profundidad conocieron a Diego y su trayectoria, tanto en el plano personal como en el profesional, sería Julio Alberto, excompañero de vestuario en el Fútbol Club Barcelona y actual comentarista de Televisión Española. El propio Julio Alberto, en su intervención, ha hecho especial hincapié en la mala vida que Maradona llevó durante sus últimos años de vida, además de apuntar la mala gestión del éxito que Diego tuvo desde su juventud.

"He estado muy pendiente de Diego en los últimos años, pero también he estado muy pendiente de quien le acompañaba en sus últimos años. Y la gente que le rodeaba ha permitido que saliese bebiendo, que apareciese en determinados vídeos... muchas cosas que yo, estando a su lado, jamás hubiera permitido, porque un amigo no puede permitir eso", comentaba al respecto Julio Alberto.

La vida de Diego Armando Maradona ha sido, como hemos analizado a través de este especial, un continuo sube y baja de emociones. Del cielo a los infiernos sabiendo mantener una figura que, pese a sus más y sus menos, siempre será recordada como la de uno de los más grandes deportistas de la historia.