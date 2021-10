La selección española femenina de fútbol vuelve a casa tras caer frente a Estados Unidos en octavos de final del Mundial 2019. Una derrota que, pese a ser siempre una mala noticia, ha hecho despertar sentimientos positivos entre equipo, cuerpo técnico y una incipiente afición que muestra ganas de ver crecer la competición.

“What an amazing battle by #ESP today. With the investment of their domestic league, expect them to contend for champion in 2023. Seeing how deep the #WWC2019 pool is has to worry some fans a bit! https://t.co/haMyDKRTdr“