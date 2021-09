Ana Carrasco: "Estar nominada a los Laureus ya es todo un premio"

Una sonriente Ana Carrasco ha recibido a RTVE.es y al equipo del Telediario para compartir la experiencia de estar nominada a los Premios Laureus 2019 donde la murciana, campeona del mundo de Supersport 300 del Mundial de Superbike pelea junto a rivales tan duros como Naomi Osaka o Geraint Thomas para llevarse el galardón a 'Deportista Revelación' en la gala que se celebra esta tarde en Mónaco.

La única mujer en ganar un título mundial de motociclismo y única presencia española entre los nominados presente en Mónaco se ha mostrado "encantada" de vivir una experiencia como ésta y tras afirmar "no estar nerviosa" se muestra "con mucha ilusión de ganar un premio tan significativo ante deportistas de talla mundial ya que sería la cosecha a un gran año".

La joven de 21 años se siente cómoda en su papel de nominada y le hace "especial ilusión compartir alfombra roja y nominación con el campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, uno de sus ídolos junto a LeBron James".

La joven piloto ha señalado a "la esquiadora italiana Sofia Goggia como principal candidata a llevarse el trofeo pero cualquiera que lo ganara sería igual de merecido y esperamos ser nosotros los que lo consigamos". Sobre otro de sus rivales, Geraint Thomas ha afirmado "que es increíble que alguien con 32 años haya hecho la mejor temporada de su carrera a pesar de ser una categoría más centrada en los jóvenes".

Mirando más allá de esta nominación la murciana no se pone límites: "Soy muy joven, tengo que seguir mejorando y espero que esto sea solo el principio de seguir consiguiendo cosas como las del año pasado; sé que tengo mucho tiempo pero esto es una oportunidad única y el haber sido la primera mujer en haber ganado en un mundo de hombres le da a mi éxito mayor importancia", ha recalcado.

Entrando en los detalles de su especialidad, la piloto de la categoría Supersport 300 del WSBK ha asegurado que "le ha dado la oportunidad de competir de igual a igual con los hombres con una parrilla de dos mujeres en 2018 y tres en 2019".

La murciana confía en "mejorar el cuerpo a cuerpo" para seguir en los puestos punteros

La campeona del mundo se muestra motivada de cara a la próxima temporada en la que cuenta con un equipo reforzado para seguir mejorando ya que tiene aún mucho por aprender en la categoría y un año más le ayudará a consolidarse en los puestos de cabeza y mejorar las cosas que el año pasado se pudieron hacer mejor". La piloto quiere ir paso a paso y "de momento estar un año más aquí es lo mejor para mi y para Kawasaki".

La deportista considera que "tiene un amplio margen de mejora y señala el cuerpo a cuerpo como uno de los aspectos en los que debe prgresar ya que en la categoría de Supesport 300 te peleas cada día con 18 pilotos, hay mucha igualdad y hay que marcar las diferencias con respecto a los rivales".

“Esperamos la nueva reglamentación para ajustar la pretemporada“

Sobre la polémica decisión de la organización del Mundial de cargarla con 14 kilos más a mitad de la pasada temporada ha señalado que "todavía están esperando a la nueva reglamentación y aún no sabemos los cambios. No sabemos si será como el año pasado o diferente y espero que lo comuniquen pronto para trabajar en pretemporada de cara al estreno en abril y confirma que prefiere competir sin el peso extra".

En cuanto a otras novedades de la categoría señala que "la parrilla pasará de 35 a 50 pilotos, por lo que habrá dos grupos de clasificación y correrán los 36 más rápidos y por ello va a ser un año complicado porque si te quedas fuera no puntúas, hasta que no tengamos un par de carreras no sabremos como funcionará".

“Me gustaría participar algún día en Superbike o MotoGP“

Al final de una distendida charla, Carrasco nos desvela que el circuito que menos le gusta es Magny Cours ya que allí siempre ha "sufrido" y el resto le gustan "todos"

"Mi objetivo es ganar todo lo que pueda, de cara al futuro me gustaría partcipar en la categoría de Superbike o en MotoGP, tengo 21 años y me quedan seis o siete para competir, y a día de hoy el sueño es tratar de volver a ganar el Mundial un año más". Entrando en el terreno de los deseos le "hubiera gustado compartir carrera junto a Valentino Rossi pero eso es practicamente imposible".