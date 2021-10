El alemán Toni Kroos ya es nuevo jugador del Real Madrid. El juego del alemán tiene mucho que ver con una de las figuras emblemáticas de Alemania, la del ingeniero que fabrica máquinas de precisión en las que reduce a un mínimo la posibilidad del error.

A Kroos se le ha comparado con un GPS, que orienta a su equipo en el campo en cualquier momento del partido, y, cuando se revisan sus estadísticas en lo que se refiere a pases que llegan a su destino, a veces se siente un poco vértigo al ver cifras que rozan la infabilibilidad.

Durante el pasado Mundial, para no ir más lejos, Kroos hizo 633 pases en los siete partidos que jugó, de los cuales un 85 por ciento llegaron a su destino. En ese punto, Kroos sólo fue superado por su compañero Philipp Lahm con 651 envíos y un 86 por ciento de efectividad.

En el conjunto bávaro, la cuota de pases acertados de Kroos ha tenido temporadas de por encima del 90 por ciento.

Naturalmente, en esas cifras se incluyen también toques de balón sin trascendencia, en la medular, en momentos de los partidos en lo que no queda otra solución que hacer circular el balón esperando que el contrario se abra. Pero también hay otro tipo de pases, que terminan en gol o en ocasiones claras de gol para sus compañeros.

En 2010 fue convocado para la selección absoluta para el Mundial de Sudáfrica, pero no logró ganarse un lugar en la formación titular. El puesto que estaba libre era la banda derecha y para esa posición era claramente más adecuado su compañero Thomas Müller.

No se sentía valorado en el Bayern

Durante la última temporada, empezó a fraguarse su marcha del Bayern. La oferta de renovación de contrato que recibió no le pareció satisfactoria.

En la prensa alemana se habló de que a Kroos, después del protagonismo que había empezado a ganar, no se le pusiera al mismo nivel, en lo que al sueldo se refiere, con jugadores como Franck Ribery, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm y el recién llegado Mario Götze.

Kroos en algún momento dio otra explicación y aseguró que no se trataba de dinero sino de que el no es el tipo de jugador para estar diez años en el mismo club, necesitaba un cambio de aires.

Tal vez a la decisión también haya contribuido el hecho de que en Múnich, pese a ser un jugador respetado, Kroos no llegado a ser uno de los 'consentidos' de la afición. Cuando en la Allianz Arena el público grita "Fussballgott" (Dios del fútbol) lo hace normalmente asociado al nombre de Schweinsteiger, nunca al de Kroos.

El Bayern no hizo demasiado por mantenerlo, no mejoró la oferta inicial. No se puede olvidar que la pasada temporada llegó al conjunto bávaro el español Thiago Alcántara, que juega en la misma posición de Kroos.