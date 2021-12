Así jugó el Barcelona:

Pinto (5): Se mostró algo impreciso con los pies. En un mal despeje, concedió un remate a Villa, pero luego le atajó otro. Nada pudo hacer en el golazo de Diego.



Alves (6): Empezó muy pendiente de Koke. Luego se prodigó algo más en ataque, aunque la mayoría de sus centros crearon poco peligro. Aun así, se ofreció siempre y cometió pocos errores.



Piqué (s.c): Su partido duró diez minutos. Los que tardó en lesionarse al caer en mala posición en una disputa por el balón con Diego Costa.



Mascherano (7): Las dos ocasiones que tuvo Villa fueron dos regalos de la zaga en los que nada tuvo que ver. Serio, concentrado y rápido en la anticipación, mantuvo a raya al delantero asturiano hasta que éste fue sustituido.



Jordi Alba (6): Le puso intensidad y muchas ganas y anuló a Arda Turan, que acabó siendo sustituido, pero el equipo echó en falta su descaro a la hora de subir la banda. Vio una tarjeta en el min.53 por protestar.



Sergio Busquets (7): El partido se jugó en el centro del campo y ahí Busquets es el jefe. Robó, tocó, se pegó con todos y además estuvo a punto de marcar un gol con un tiro ajustado desde la frontal que despejó Courtois.



Xavi (4): Se ofreció siempre, pero nunca se sobrepuso a un partido muy físico que durante muchas fases se jugó en treinta metros y en el que siempre estuvo incómodo y sin posibilidad de marcar el ritmo.



Cesc (4): Su capacidad para aparecer donde está el peligro es directamente proporcional a la que tiene para desaparecer del partido. Hoy hubo más de lo segundo y, cuando apareció, estuvo casi siempre impreciso. Sin en él en el campo llegaron los mejores minutos del Barça.



Neymar (7): Le puso todas las ganas del mundo, pero en la derecha pierde toda su magia. Fue cambiar de banda, y desmarque y golazo. Un tanto que mantienen vivo a su equipo en la eliminatoria.



Messi (6): Muy vigilado por la zaga colchonera, no cuajó, ni mucho menos, uno de sus mejores partidos. Cada vez que recibía estaba rodeado de jugadores rojiblancos. Aun así, protagonizó una de las jugadas de la noche que acabó con una asistencia que Iniesta no supo aprovechar, remató un par de veces de cabeza y tuvo el gol de la victoria en una falta que obligó a volar a Courtois a su escuadra izquierda.



Iniesta (8): El Atlético le cosió a patadas en el primer tiempo, aunque curiosamente fue el quien acabó amonestado por una entrada a destiempo en el minuto 56. Cuando vio que no era la noche de Messi, se echó al equipo a la espalda en busca de la victoria. Asistencia de lujo en el gol de Neymar y un ocasión para hacer el 2-1.



Bartra (8): Sustituyó al lesionado Piqué a los 12 minutos, pero no le pesó la responsabilidad de reemplazar al central más en forma del Barça. Al contrario, le ganó la partida a Diego Costa en su primer mano a mano y luego respiró tranquilo cuando el hispanobrasileño se marchó lesionado. A partir de ahí, su partido fue creciendo hasta erigirse en el auténtico jefe de la zaga. Incluso tuvo el gol en un cabezazo a la salida de un córner que se marcho fuera por poco.



Alexis (5): Sustituyó a un desacertado Cesc en el minuto.68. Como siempre, aportó ganas, presión y mordiente arriba pero como casi siempre también estuvo desafortunado en la finalización.