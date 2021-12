Los esquiadores Jon Santacana y Miguel Galindo, que se van de los Juegos Paralimpicos de invierno en Sochi con una medalla de oro, otra de plata y dos diplomas, coincidieron en señalar que su rendimiento en la competición ha estado muy por encima de lo que ellos mismos podían esperar, ya que nadie esperaba los éxitos logrados.

Y es que el rendimiento de las grandes estrellas del equipo español era una incógnita después de que Santacana se lesionara hace seis meses en Australia y tuviera que ser intervenido quirúrgicamente en el tendón de Aquiles. Su recuperación contrarreloj, en la que han colaborado médicos, fisios y entrenadores, y el trabajo descomunal en este tiempo del esquiador guipuzcoano, le ha llevado junto a su guía Miguel Galindo a poder competir a un nivel que nadie, ni ellos mismos esperaban, como reconocieron.

"Hemos respondido por encima de lo que se podía esperar, y de lo que era lógico, después de tantos meses de recuperación, por el entrenamiento que llevamos encima y sobre todo por la poca competición. Creo que podemos estar más que satisfechos por lo que hemos logrado", recalcó Santacana, quien ha conseguido ocho medallas paralímpicas en su carrera.

Por ello, su compañero Galindo no duda en señalar que "si no hubiera sido por la lesión, hubiéramos llegado en el mejor momento de nuestras carreras. Los últimos años hemos demostrado que estábamos ahí en todas las disciplinas y podíamos haber aspirado a todo en todas".

"Hubo muchos riesgos de caída"

Sobre las condiciones que han competido en Sochi, apuntó que "la nieve ha sido una de las cosas más complicadas contra las que hemos luchado. Los entrenos de descenso, sobre todo el primer día, hubo muchos riesgos de caída y accidente porque la pista estaba muy bacheada, la nieve blanda y en velocidad se nota mucho. Han habido muchos que han salido lesionados de los Juegos" .

"Las temperaturas altas es lo que tienen. El eslalon de la súper combinada fue horrible, fue una auténticas criba, las mayoría de los favoritos nos fuimos fuera y creo que ese día tenían que haber aplazado la carrera y haber organizado un poco el calendario y haberlo hecho de otra manera porque en esas condiciones no se puede correr", aseguró.

Pese a ello, el esquiador aragonés reconoció que desde la organización "han trabajado muchísimo para hacerlo lo mejor posible, pero es complicado con las temperaturas altas y y la nieve es difícil trabajarla y tienes que asegurar que esté bien para más de cien corredores. Quizás esa sea la peor sensación que nos llevamos de los Juegos".

Sobre el futuro que les espera, Santacana apuntó que lo primero es descansar "porque ha sido mucha presión y mucho agotamiento físico. He llegado exhausto. En los últimos seis meses me he vaciado completamente, he estado solo diez días en mi casa en ese tiempo y hay condiciones que creo que llevamos ya arrastrando varios años que deben cambiar".

"Tenemos presupuestos bastante contenidos, hay que agradecer a los patrocinador que hay detrás, pero si queremos seguir en la elite y ganando medallas, hay que plantearse algunas cosas porque no se puede estar siempre esperando sacar petróleo de productores contenidos. Hay que hacer mucho trabajo en la base de este deporte y con conceptos claros", concluyó.