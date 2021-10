El segundo entrenador del Manchester City, Rubén Cousillas, ha asegurado que su equipo va a "luchar" hasta el "último minuto" en el partido ante el FC Barcelona, si bien ha reconocido que será complicado darle la vuelta al 0-2 del partido de ida de Champions. [FC Barcelona - Manchester City en vivo, miércoles 20:45h. en RTVE.es]



"Somos conscientes de la dificultad del partido del Camp Nou. Jugamos ante el mejor equipo del mundo, pero confiamos en nuestras posibilidades. Debemos tratar de ser protagonista y vamos a luchar hasta el último minuto", ha afirmado en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones.



El asistente argentino ha comparecido, en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en lugar del primer técnico, Manuel Pellegrini, que no ha acudido a la rueda de prensa después de los dos partidos de sanción que le fueron impuestos por la UEFA tras quejarse de la actuación del colegiado en el encuentro de ida.



Sobre la ausencia del técnico chileno, Cousillas ha lamentado que su ausencia se deba por "decir equivocadamente la verdad" y ha señalado que asumirá la responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas.



Pese al delicado momento por el que pasa el club catalán -que el sábado sufrió una derrota ante el Valladolid-, ha señalado que no pueden "subestimar la calidad y la capacidad" de sus jugadores.

"No hacemos demasiado caso a todo lo que se dice y a todo lo que se habla del Barcelona. Seguramente no están en el mejor momento en comparación al juego de hace poco, pero los jugadores son seres humanos", ha valorado.



El City tampoco llega en su mejor momento después de que este fin de semana haya quedado eliminado de la Copa ante el Wigan, un equipo de la segunda división inglesa.

Sin embargo, Cousillas ha negado que el equipo esté tocado: "El Wigan nos sorprendió. Hemos pasado la página. Estos golpes sirven para unir al grupo".



Asimismo, ha afirmado que, para intentar conseguir la remontada en el Camp Nou, sus jugadores deberán "ser protagonistas" e intentar arrebatarle el balón a uno de los equipos que "mayor posesión" tiene del mundo.



Por ello, tiene claro cómo jugarle al equipo de su compatriota Gerardo 'Tata' Martino. "Sabemos lo que tenemos que hacer. A través del gol tratar de marcar diferencias", ha concluido.

Kompany (City): "Está en nuestras manos, tenemos que creer"

El capitán del Manchester City FC Vincent Kompany ha asegurado este que está en manos de los 'citizen' poder darle la vuelta al 0-2 de la ida en el City of Manchester y remontar ante el FC Barcelona.

“La motivación y creencia de poder hacerlo existe“

"Está en nuestras manos. Si perdemos será porque hayamos sido peores, si ganamos, mejores. Tenemos que creer por nosotros y porque habrá unos 5.000 seguidores que vendrán a vernos y quieren algo especial", manifestó en rueda de prensa. "La motivación y creencia de poder hacerlo existe", aseveró.

No obstante, lo más importante será marcar, y hacerlo pronto. "Tenemos que marcar, es lo más importante para nosotros. Tenemos que marcar tres goles y no tenemos nada que perder, hay que ir adelante pero todo depende del primer gol. Tenemos que marcar pronto y a ver qué pasa, puede cambiar la dinámica. Seremos agresivos y presionaremos", apuntó.

"El fútbol está lleno de cosas así, por eso jugamos. Emocionalmente es difícil, pero ya hemos conseguido cosas parecidas, tenemos que conseguir causas perdidas hasta el último día. Nuestro equipo es más fuerte este año, vamos mejor en esta 'Champions', y tenemos que intentar lograr una noche especial", se sinceró el central belga.



En cuanto a la derrota que sufrieron en la FA Cup contra el Wigan, le restó importancia. "El fútbol pasa rápido, el Wigan nos ha ganado pero el equipo que gane este miércoles volverá a estar arriba. Nos centramos en mañana, tenemos a Agüero y muchísima gente poderosa arriba y si todo va bien nos pueden salir las cosas bien aquí en el Camp Nou", recalcó.



"Tenemos grandes delanteros. No me gusta sentir que no marcamos por los delanteros, es algo de equipo y si marcábamos más al inicio es porque jugábamos mejor. Se puede decir lo mismo de la defensa. Puede ser mañana el día que las cosas cambien, aunque será un partido muy difícil", reconoció.



Por último, Kompany espera tener un papel importante en el terreno de juego. "Es un papel importante, claro. A ver si juego mañana, y será un rol importante. Pero prefiero centrarme en los delanteros, si marcan tendremos posibilidades. Tendremos que estar todos bien, necesitamos a todos. Ya hemos hecho esto antes, hemos tenido buen rendimiento, y lo queremos volver a hacer", manifestó.