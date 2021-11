Fernando Llorente, delantero de la Juventus italiano, lamentó la actuación arbitral durante el partido que perdió su equipo ante el Real Madrid por 2-1 y reconoció que él y todos sus compañeros están disgustados con las decisiones del colegiado alemán Manuel Gräfe.

"Me voy con sensación de pena. Creo que era un partido precioso, estaba muy bonito, con opciones para ambos equipos. La expulsión ha sido muy excesiva, no era una jugada definitiva. Quería marcar territorio con Cristiano (Chiellini), nunca quería darle un codazo. No hubo un codazo ni mucho menos. La expulsión rompe el partido, que estaba muy bonito para nosotros", declaró en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.

"Estamos disgustados con la actuación del árbitro. Ya es difícil jugar contra un equipo como el Real Madrid y si encima tiene al árbitro que te perjudica y te dejan con diez, pues todavía más", insistió.

Además, se mostró agradecido al público del Bernabéu, que volvió a aplaudir a Llorente cuando fue sustituido: "Estos días han sido bonitos para mí, volver a España. Muy bonito jugar aquí. Muchas gracias al Bernabéu, siempre que vengo me tratan bien. Es sorprendente el cariño que me muestran aquí. Muy feliz de estar aquí", comentó.

Por último, habló sobre las posibilidades de la Juventus de alcanzar los octavos de final de la Champions League: "Nos obliga a sacar de estos nueve puntos que quedan, al menos seis, y ganando en Turquía o ganando al Real Madrid también", concluyó.