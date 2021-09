Fútbol | Fichajes

El Villarreal ha fichado al mexicano Giovani dos Santos, procedente del Mallorca, para las próximas cuatro temporadas, según confirmó el propio presidente del club castellonense, Fernando Roig, en la rueda de prensa de presentación de Tomás Pina a los medios de comunicación.

"Ahora que estoy aquí junto a Tomás Pina voy a aprovechar para anunciar que esta temporada volverá a jugar junto a Giovani dos Santos. En estos momentos puedo confirmar que Giovani ha firmado con el Villarreal para las próximas cuatro temporadas", comentó Fernando Roig.

El presidente del Villarreal aseguró que era un jugador muy deseado por el cuerpo técnico: "Es un jugador que los técnicos querían. Marcelino cree mucho en él porque coincidió con él en el Racing de Santander. Hemos tardado un tiempo en contratarle pero al final lo hemos conseguido".

Las cifras de la operación no se han hecho oficiales, aunque lo que sí que confirmó Roig es que el internacional mexicano se incorporará a los entrenamientos el próximo 18 de julio, mientras que el resto del equipo lo hará el jueves. "Vendrá más tarde que sus compañeros porque ha estado jugando la Copa Confederaciones con su selección y necesita descansar. Ese 18 de julio también lo presentaremos oficialmente", aseveró.

Giovani dos Santos se convierte en el cuatro fichaje confirmado por el club castellonense tras el centrocampista manchego Tomás Pina, el lateral izquierdo esloveno Bojan Jokic y el central serbio Aleksandar Pantic.

Giovani: "Haremos una gran temporada"

Según Roig, el Villarreal está formando un gran equipo: "Es una gran satisfacción que lleguen jugadores como Pina y Giovani. Con fichajes así queremos ilusionar a la afición para ver si llegamos a los 20.000 socios. Si el campo está totalmente lleno será una gran sensación. El final de temporada que tuvimos nos ha servido para salir todos fortalecidos. Estoy totalmente convencido de que podemos llegar".

El propio atacante quiso demostrar públicamente su felicidad en declaraciones recogidas en la web oficial del club. "Estoy muy feliz en poder dar este paso en mi carrera y que, finalmente, pueda jugar en el Villarreal, un gran club al que estuve a punto de ir la temporada pasada pero que con el descenso en la última jornada no se pudo llevar a cabo lamentablemente. Han salido muchas versiones y especulaciones sobre mi futuro y me he querido mantener al margen de todo eso, pero ahora que se ha acordado todo con éxito quiero manifestar públicamente mi gran ilusión en llegar al Villarreal y ojalá pueda aportar en todo lo que pueda. Estoy convencido de que haremos una gran temporada", afirmó el mediapunta.