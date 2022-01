El presidente del Sevilla CF, José María del Nido, ha asegurado sobre el futuro del delantero Álvaro Negredo que, hasta el momento, no ha habido ninguna oferta para su fichaje "ni del Manchester City ni del Benicarló", y reiteró que no se ha producido "ningún cambio" respecto a su situación.

"No se ha producido ningún cambio respecto a la situación de Negredo. Del club inglés al club español no ha habido comunicación y él está entrenando con los compañeros. Tiene tres años más de contrato. No ha habido oferta ni del Manchester City ni del Benicarló", afirmó este lunes en la presentación del nuevo fichaje sevillista, Nico Pareja.

Asimismo, el mandatario reiteró su "tranquilidad absoluta" sobre el tema, y recordó que el jugador madrileño tiene pasaje para Costa Ballena, así como número de habitación y billete para Sudamérica, donde la entidad hispalense disputará encuentros de pretemporada.

Quien sí formará parte a todas luces de esos partidos será el argentino Nico Pareja, a quien el presidente aprovechó para dar la bienvenida al club. "Era un anhelo de la dirección deportiva. Los elegidos hasta hoy, y los que se confirmen, harán un Sevilla fuerte y que competirá con garantías", expresó.

Precisamente, de cara a la gira que la entidad andaluza realizará por el continente americano, Del Nido admitió que la idea es que la plantilla esté "prácticamente cerrada" para esas fechas. "Por lo que sabemos, de los nombres que barajamos, dos o tres jugadores están al setenta u ochenta por ciento", anunció.

"Pueden cerrarse o no y puede haber novedades en los próximos días. Las sensaciones son positivas, estoy muy ilusionado con el plantel que estamos confeccionando. Todas las llegadas que se han producido van a estar al nivel exigido y manejamos nombres del estilo", reconoció.

Por último, aprovechó para aclarar la situación de otro de los integrantes de la actual plantilla, la de Gary Medel, sobre quien aseguró ser "uno de los puntales del Sevilla y que debe serlo en la campaña venidera". "El club no dijo tras el derbi que Medel saliera del Sevilla. Distinto es la opinión que pueda haber, concluyó.