La estadounidense Serena Williams ha fulminado por 6-1 y 6-3 a la bielorrusa Victoria Azarenka en la final y conquistó por segunda vez en su carrera el título de campeona sobre tierra en el torneo de Roma, el quinto esta temporada.



Una victoria, firmada en poco más de una hora y media, que tuvo tintes de revancha después de que Azarenka, tercera jugadora del tenis mundial, se impusiera en la final de Doha el pasado mes de febrero, en el último encuentro disputado entre ambas.



Serena, que la semana pasada en Madrid entró en la historia del tenis mundial al convertirse en la décima jugadora de todos los tiempos en alcanzar los 50 títulos WTA, sigue quemando registros y ya eleva a 24 su récord de partidos consecutivos ganados y hasta ocho, el número de títulos sobre tierra en su palmarés. Una marca, con la que suma siete títulos más que su hermana Venus, y que convierte a Serena en la jugadora en activo con más galardones, aunque lejos, muy lejos todavía de los 167 de Martina Navratilova.



La victoria supuso además la vuelta al triunfo de Williams en Roma, donde no se coronaba desde 2002, cuando se impuso a la belga Justine Henin.



En la entrega de premios, la estadounidense se arrancó con el italiano expresando su satisfacción ante el público de la pista central del Foro Itálico, mientras felicitó a su rival con un "brava Victoria" y agradeció la presencia de su familia en las gradas, donde se pudo ver a Venus y a su madre. Cuando se dirigía a abrazar a su contrincante, Serena tuvo un pequeño percance, cuando una pieza de las que forman el trofeo se le cayó al suelo.



Con el de hoy, la tenista de Florida colecciona su quinto título de la temporada, después de Brisbane, Miami, Charlestone y Madrid, y suma una nueva victoria en tierra en la última gran prueba del circuito antes de Roland Garros, donde este año buscará su décimosexto Grand Slam.



En París, Serena intentará olvidar además su temprana salida del año pasado, en la que probablemente fue una de sus derrotas más dolorosas, al caer por primera vez en la ronda inicial de un torneo de esa categoría, ante la francesa Virginie Razzano.



Con 131 semanas no consecutivas al frente de la clasificación mundial, la veterana jugadora de 31 años volvió a demostrar ante Azarenka por qué sigue en lo más alto del circuito.



Williams, que no ha cedido ningún set en su avance en la capital italiana, dominó la primera manga, en la que la bielorrusa no pudo sostener su servicio ni una sola vez. Azarenka lo intentó pero no le salió nada bien e impotente ante la superioridad de su rival acabó tirando la raqueta al suelo con un 5-1 en el marcador, a favor de la estadounidense.



La segunda manga estuvo un poco más ajustada, hasta que Serena se puso por delante con una rotura que después le devolvió la bielorrusa acortando distancias, pero con la pequeña de las Williams al servicio no hubo historia y se adjudicó el encuentro.



Hacía tres meses que estas dos tenistas no se enfrentaban, desde que en Doha Azarenka batiese a la estadounidense por 7-6 (6) 2-6 y 6-3, aunque esa victoria no sirvió a la bielorrusa para retener el número uno del mundo, que le arrebató entonces Serena.