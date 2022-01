El piloto español Fernando Alonso (Ferrari), doble campeón mundial y que hoy se vio obligado a abandonar el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno en la segunda vuelta tras un toque con Vettel en la primera vuelta, aseguró que, de no dejar la carrera, "podía haber luchado con los Red Bull".



"Hoy no tuvimos nada de suerte. Después de una buena salida, choqué con Vettel en la segunda curva. El coche parecía no haber sufrido mucho, así que el equipo y yo decidimos continuar, porque si parábamos tendríamos que entrar de nuevo en boxes en la vuelta tres o cuatro para poner los neumáticos de seco", explicó el asturiano tras la carrera. "Nos hubiéramos quedado muy atrás y habríamos perdido la oportunidad de acabar en los puestos de arriba", añadió.



Alonso, que celebraba su gran premio número 200 desde su llegada a la Fórmula Uno en 2001, se vio obligado a abandonar el circuito de Sepang, en el que ha logrado la victoria en tres ocasiones -con Renault en 2005, McLaren en 2007 y Ferrari el pasado año-, sin llegar a finalizar la segunda vuelta. El español, que salía desde la segunda fila después de lograr el tercer mejor tiempo en la calificación de ayer, vio cómo un leve toque con el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), a la postre vencedor del gran premio, saliendo de la primera curva y entrando en la segunda, dañaba su alerón delantero. Pese a intentar continuar, el alerón salto por los aires en la recta de meta, lo que le forzó a abandonar la carrera en el segundo giro.

“Es fácil criticar la decisión ahora“

"Es fácil criticar la decisión ahora, pero en ese momento parecía la correcta. Es una pena porque podíamos haber luchado con los Red Bull, pero las circunstancias no ayudaron. La suerte tampoco nos acompañó", apuntó el piloto de Ferrari, de 31 años.



"Ya estamos centrados en las próximas carreras, en China y en Bahréin, en las que esperamos hacerlo mejor que el año pasado para llegar a Europa con la mayor cantidad de puntos posible", concluyó Alonso.