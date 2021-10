El técnico del Barcelona, Tito Vilanova, ha asegurado que las primeras sensaciones respecto a la lesión de Messi ante el Benfica indican que sólo se trata de un golpe, por lo que el jugador "está tranquilo" y los azulgranas podrán tenerle "por mucho tiempo".

"Los doctores han estado mirando y en principio la sensación es que es un golpe, pero hasta que no hagamos pruebas no lo sabremos mejor. Sea Messi u otro, cuando veo un jugador que cae al césped siempre me preocupo, no hay nada peor que una lesión para un jugador", ha dicho el técnico en rueda de prensa.

A cinco minutos del final del partido, Messi ha topado con el meta del equipo portugués y ha sufrido una contusión en la cara externa de la rodilla izquierda, según ha informado el club azulgrana.

"Tendremos Messi para mucho tiempo", ha dicho tajante el técnico, negando que se haya planteado tras la lesión si su equipo podría ser menos competitivo en caso de que hubiera sido más grave.

"Lo importante -ha señalado- es descartar que sea cualquier lesión que lo deje fuera un tiempo más largo. Si al final sólo es que lo tengamos que dejar fuera una semana, muy contentos que estaremos".

En este sentido, el técnico catalán ha asegurado que, de volver atrás, "volvería a tomar la misma decisión" de poner a Messi sobre el césped, pese a que su equipo no se jugaba nada, excepto que el argentino alcanzara el récord de goles en un año natural del alemán Gerd Müller.

"No lo haría diferente de cómo lo he hecho. Habíamos hablado con Leo la posibilidad que jugara media hora, es un jugador que le gusta siempre jugar y no es por el récord del que todos hablan menos él. Si fuera así, habría jugado todo el partido", ha explicado, apuntando que esa media hora de juego "le sirve a él como una parte de entrenamiento físico y se siente cómodo".

Sobre el argentino, ha asegurado que "estaba tranquilo, con un punto de preocupación de cualquier jugador que ha tenido una lesión, un golpe que uno no sabe exactamente lo que tiene, pero supongo que cuando los doctores lo han revisado se ha quedado más tranquilo".

Por otro lado, en respuesta a la polémica sobre el catalán y la nueva ley de educación que plantea el Gobierno, Vilanova ha recordado que "cuando era pequeño empecé a estudiarlo todo en castellano y, si vuelve a pasar eso, volveremos treinta años atrás".

"Mis hijos hablan perfectamente catalán y castellano. Lo que tenemos que hacer es abrirnos y saber cuantos más idiomas mejor. Espero no volver treinta años atrás, porque nos ha costado mucho", ha sentenciado.