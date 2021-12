La nadadora paralímpica española Michelle Alonso (clase S14) ha dado a España la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres al imponerse en la final de los 100 metros braza, con un tiempo de 1:16.85, además de lograr un récord del mundo.

La presea de Michelle es la primera de oro en natación que los paralímpicos españoles han obtenido hasta ahora en los Juegos de Londres 2012, la que supone la décimo sexta del medallero español en esta modalidad deportiva.

Las ocho medallas de plata las han conseguido Sebastián Rodríguez (50 metros libre), Teresa Perales (50 m.libre), Miguel Luque (50 m.braza), Enrique Floriano (400 m.libre), Sebastián Rodríguez (200 m.libre), Teresa Perales (200 m. libre), Sarai Gascón (100 m.mariposa), y Richard Oribe (100 m.libre).

Las de bronce las lograron José Antonio Mari (50 m.libre), Enhamed Henhamed (50 m.libre), Deborath Font (400 m.libre), Teresa Perales (200 m.libre), Ricardo Ten (100 m.braza) y Teresa Perales (100 m.braza).

Michelle Alonso, nacida en Santa Clara (Tenerife), ya había conseguido dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce en los Campeonatos del Mundo de 2011, y una de oro y otra de bronce en el Campeonato de Europa de Berlín el pasado año.

"Orgullosa y contenta"

Alonso dijo a los medios nada más ganar que se siente "muy orgullosa" y "muy contenta". "Me he emocionado, porque no me lo esperaba. Pretendía hacer 1.17, pero al final he hecho todo lo posible y me ha salido nuevo récord" ha dicho la nadadora nacida en Tenerife hace 18 años.

Michelle, que fue acogida con una ovación y aclamada a su llegada a la zona mixta, ha subrayado que aunque no se lo esperaba ha hecho "todo lo posible por llegar cuanto antes".

Ha reconocido que cuando recoja la medalla y escuche el himno sentirá "un cosquilleo en el estómago, como ahora" y que espera "sea bonito" pues se encuentra "muy emocionada y contenta".

En cuanto a la posibilidad de nuevas medallas en la natación a cargo de Enhamed e Israel Oliver, ha comentado que "ojalá puedan lograr alguna medallita de plata o bronce", ha apostillado.