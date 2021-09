Londres 2012 | Tenis

Los españoles David Ferrer y Feliciano López se plantaron este lunes en los cuartos de final del torneo de tenis en dobles masculino de Londres 2012 al imponerse a la pareja austríaca formada por Jurgen Melzer y Alexander Peya por 6-3, 3-6 y 11-9.

Los jugadores españoles necesitaron dos horas y 19 minutos para sacar adelante un duro compromiso y ampliar sus expectativas de éxito en los Juegos.

Feliciano López, que poco antes tuvo que disputar otro largo partido ante el ruso Grigor Dimitrov, de dos horas y cuarto, aguantó el tipo a pesar de la resistencia de Austria, que reaccionó en la segunda manga y llevó el partido a un set decisivo, que acabó del lado español.

Ferrer y Feliciano, ambos también en el cuadro masculino, buscarán la semifinal en el duelo ante los ganadores del choque entre los colombianos Santiago Giraldo y Juan Sebastián Cabral y los croatas Marin Cilic e Ivan Dodig que jugarán para pasar a cuartos contra los suecos Johan Brunstrom y Robert Lindstedt, quienes han ganado a los serbios Novak Djokovic y Viktor Troicki (7-6(8) y 6-3).

No entraba en los cálculos ni una cosa ni otra. Feliciano López fue elegido por su compañero y amigo David Ferrer en enero pasado para acudir a los Juegos Olímpicos como pareja de dobles.

"Hemos estado muy bien. Hemos jugado dos partidos muy completos. Perder hubiera sido muy injusto . A veces te superan y no tienes otra cosa que hacer. Pero hemos jugado bien", añadió.

Es difícil que la pareja se prolongue

Feliciano López destacó que fue el pasado mes de enero cuando se gestó la dupla, cuartofinalista olímpica como mínimo. "Aunque no hayamos jugado juntos somos muy amigos y en enero decidimos jugar aquí. David se complementa muy bien con mi juego. Jugar con un tío tan bueno al lado, tan fuerte mentalmente es una garantía".

“Feliciano López: Jugar con un tío tan bueno al lado, tan fuerte mentalmente es una garantía“

Es difícil, no obstante, que la pareja se prolongue. "Durante el año no es fácil jugar juntos", sentenció el toledano, que no mira el cuadro ni el futuro en Londres 2012.

"Cada partido es un mundo. En estas pistas los dobles son detalles al final", concluyó.