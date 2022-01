David Ferrer concentra, inicialmente y tras la baja de última hora de Rafael Nadal, las esperanzas de la 'Armada' en Londres 2012, en la competición de tenis, tradicional surtidor de éxitos al deporte español en los Juegos Olímpicos.

Nadal, campeón en Pekín 2008, suponía una garantía de éxito. Sobre su raqueta se concentraba gran parte de las expectativas del deporte de España. La ausencia del balear por los problemas de rodilla han desviado la presión hacia David Ferrer, una garantía de combatividad, quinto jugador del mundo, que ha evidenciado una palpable adaptación a la superficie de hierba, la que dispondrá el All England Club.

Disfruta Ferrer de año fructífero en el 2012, donde acumula cinco títulos. Al de Hertogenbosch, sobre pasto, añade los de Acapulco, Auckland, Buenos Aires y Bastad. Además, hace tres semanas se despidió de Wimbledon con su mejor papel, los cuartos de final.

Ferrer, incluido en el mismo lado del cuadro que el suizo Roger Federer, número uno del mundo, comenzará su andadura por el All England Club en individuales el domingo contra el canadiense Vasik Pospisil, 86 del ránking y al que ganó el pasado año en el torneo de Valencia.

Este sábado debutará en dobles, donde forma pareja con Feliciano López, contra los polacos Fyrstenberg y Matkowski, en el segundo turno de la pista 19. También lo hará el dúo masculino de Marcel Granollers y Marc López, contra los israelíes Erlich y Ram, así como las féminas Nuria Llagostera y María José Martínez, contra las australianas Dellacqua y Stosur, a priori favoritas.

En el cuadro individual, los representantes de la 'Armada' que probarán la hierba serán Nico Almagro, contra el serbio Viktor Troicki, y Fernando Verdasco, que jugará su partido de primera ronda contra el uzbeko Denis Istomin.

Federer y Djokovic también buscan el oro

El tenis español, que no ha dejado huérfana su cosecha olímpica desde el regreso al calendario olímpico del tenis, acumula once medallas desde Seúl 1988, vuelve al All England Club, que reabre su escenario, tres semanas después del cierre del tercer Grand Slam del curso, para poner en marcha el torneo olímpico de tenis, con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic como evidentes pretendientes al trono conquistado cuatro años atrás, en Pekín, por el español Rafael Nadal.

El helvético se ha aposentado de nuevo en la cima del circuito. Y es la competición olímpica su principal apuesta ahora. Un premio del que, en el torneo individual, porque fue campeón en dobles junto a Stanislas Wawrinka hace cuatro años, carece aún su relumbrante historial.

Federer será uno de los primeros en jugar este sábado, en el tercer turno de la pista central contra el colombiano Alejandro Falla. Curiosamente no será el encargado de abrir el torneo, honor que corresponderá al partido entre Tomas Berdych y Steve Darcis. Tras ellos, jugará la gran favorita del cuadro femenino, Serena Williams, contra la serbia Jelena Jankovic.

Al igual que Federer los que le siguen suspiran por el oro. Ninguno de los grandes candidatos ha sido campeón olímpico. Especialmente Djokovic, que pretende ampliar su relación de triunfos en un año sin el brillo del pasado. Es el único medallista individual que disputará Londres. Fue bronce en Pekín una vez apartado de la final por Nadal en un encuentro memorable.

Tampoco Andy Murray tiene presea alguna. Su trayecto olímpico hasta ahora es gris después de un paso sin pena ni gloria por la anterior edición, en China. Puede convertirse el escocés en el tercer tenista de la historia en colgarse el oro ante su gente, después de los estadounidenses Beals Wright, en San Luis 1904 y Andre Agassi en Atlanta 1996.

David Ferrer, el cuarto favorito, concentra las expectativas españolas, completadas con Nicolás Almagro, Fernando Verdasco y Feliciano López. Juan Martín del Potro y David Nalbandian, finalista en Wimbledon en el 2002, representan la esperanza argentina. Junto a ellos, aspiran al podio hombres como el francés Jo-Wilfried Tsonga, el estadounidense Andy Roddick y el checo Tomas Berdych, que estuvieron a un paso de triunfar en el All England Club.