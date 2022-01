Nadal: "Apuesto por Ferrer y los españoles en Londres"

Rafael Nadal, que a última hora se ha quedado al margen de los Juegos Olímpicos tras no superar su lesión en la rodilla, se mostró, no obstante, confiado en las opciones españolas en Londres 2012, especialmente de David Ferrer.



Nadal recordó que el "tenis en los Juegos es una competición especial. En este caso también porque es en hierba. Sin embargo, me siento muy patriota. Así que deseo que David Ferrer o cualquier jugador español gane el oro olímpico", dijo en un chat realizado por la cadena 'Eurosport'.

“Así es la vida y espero estar de vuelta pronto“

El número tres del mundo y vigente campeón olímpico, oro en Pekín 2008, lamentó que la rodilla le haya apartado de la competición. "Es lamentablemente a causa de mi rodilla. Es un problema que estaba sufriendo ya en Wimbledon. Simplemente no me he recuperado del todo para poder jugar. Es una pena enorme porque los Juegos Olímpicos solo se dan cada cuatro años, pero así es la vida y espero estar de vuelta pronto".



Rafael Nadal ha experimentado el ambiente olímpico en dos ocasiones. En dobles junto a Carlos Moyá en Atenas 2004 y en Pekín 2008, donde fue campeón. El tenista balear pudo compartir la experiencia con otros grandes deportistas.



Al margen del tenis, Nadal es un gran aficionado al fútbol y el golf, que suele practicar cuando su calendario se lo permite. No oculta su admiración, especialmente, por el golfista estadounidense Tiger Woods. "Admiro a mucha gente, pero en términos del deporte siempre me ha gustado la mentalidad de Tiger Woods en un campo de golf. Siempre me ha gustado su talante, su mirada cuando ha afrontado una situación en un campo, cuando tiene el hoyo como objetivo", opinó el español del golf, del que destacó su exigencia mental, igual que en el tenis.



"El golf no es un deporte físicamente exigente como el tenis. Eso es lo que hace grande también al tenis, se combinan las dos cosas. Es un deporte muy mental y al mismo tiempo, puede ser espectacular físico. Pero admiro la mentalidad en el deporte más que el aspecto físico; porque el rendimiento físico es mucho más fácil de practicar que el rendimiento mental", explicó Nadal.



"Yo jugaba mucho mejor al tenis que al fútbol. Pero me encanta el fútbol. Me encanta el tenis también y creo que hice la elección correcta. Practico deportes de equipo aunque en el tenis no tienes muchas posibilidades de jugar en un equipo. Solo cuando estamos representando a nuestro país y eso es algo que echo de menos", indicó el tenista español.



"En el tenis uno está solo y nadie te puede ayudar. Para superar las malas situaciones solo te tienes a ti mismo. Creo que eso es muy bueno porque es un gran reto. Por ejemplo, en el fútbol si no estás jugando bien no es determinante o decisivo porque hay otros jugadores en la cancha. Pero con el tenis, si estás jugando mal te quedas fuera. Es por eso que el tenis es un deporte muy mental y que te exige estar al cien por cien todos los días. Y mentalmente hay que estar también al cien por cien", indicó.



Rafael Nadal está en plena temporada. Situado en el número tres del mundo, al que cayó desde el dos tras perder en la segunda ronda de Wimbledon, sumó, no obstante, su séptimo Roland Garros, tras imponerse al serbio Novak Djokovic, entonces número uno.



"Fui muy feliz lógicamente. Había perdido varios partidos importantes contra el aunque en Montecarlo y Roma había logrado cambiar la dinámica un poco. Pero la final de París fue muy importante para mí porque me sentía preparado para ello. Todo salió bien por suerte. Fue un momento muy emotivo", recordó el tenista balear, que definió como un reto ganar cada año en París.



"Nunca he ido confiado a Roland Garros a pesar de haber ganado. Siempre lo afronto como si fuera un viaje difícil y tengo cada día un paso que dar. Ir día a día porque es el torneo el que va indicando como te sientes. Se trata de encontrar una actitud positiva y sentirse lo mejor posible todos los días", concluyó Rafael Nadal.