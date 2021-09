Thiago: "Yo podré decir que vi jugar a Messi"

El centrocampista del Barcelona Thiago Alcántara se ha deshecho en elogios hacia su compañero Leo Messi, que ante el Granada se convirtió, con 234 tantos, en el futbolista que más goles ha marcado en partidos oficiales en la historia del club azulgrana.

"Hay que gente que dice que ha visto jugar a Pelé o a Maradona; Yo podré decir que he visto jugar a Messi", ha declarado Thiago, quien cree que el 'crack' de Rosario es "un jugador único e inclasificable que va a hacer historia".

El centrocampista azulgrana reconoce que la ascendencia de Messi en el equipo es tal que, "a veces, por inercia, le dejas el balón en sus pies y te quedas parado esperando que haga algo, en lugar de seguir la jugada. Estamos en una época que la marca un jugador, Leo Messi".

Thiago piensa que, a los 24 años, a Messi "todavía le quedan por hacer grandes cosas", entre otras, conseguir un Mundial con Argentina, "pero, allá, en su país, deben darle más confianza", ha apuntado.

Respecto a su situación personal, ha reconocido estar jugando más de lo esperado en su primera temporada completa en el primer equipo: "He contado con unos minutos que no me esperaba y estoy disfrutando mucho".