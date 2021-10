El español Fernando Alonso (Ferrari), doble campeón mundial de Fórmula 1, manifestó hoy, lunes, en una alocución ante los trabajadores de su escudería en la sede de la misma en Maranello (Italia), que lo que cuenta es "ser primero al final de la temporada, no en la primera carrera".



Alonso, que buscará la consecución de su tercer título mundial a partir de dentro de dos fines de semanas, cuando arranque un nuevo campeonato en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia, admitió ante los trabajadores de Maranello que Ferrari está en una posición difícil, pero tachó de infundadas las predicciones de una temporada nefasta para el equipo italiano.

“Puede que no estemos aún dónde quisiéramos“

El director técnico de Ferrari, el inglés Pat Fry, indicó el domingo, después de las últimas pruebas efectuadas en el circuito de Montmeló, en Barcelona, que no veía a su equipo lo suficientemente competitivo para luchar por el podio en las próximas carreras. "El nuevo monoplaza tiene algunas características que son difíciles de entender y puede que no estemos aún dónde quisiéramos", explicó hoy, en Maranello, Alonso.



"Pero todos hemos vivido ya muchas temporadas en Fórmula Uno y todos sabemos que hasta que no estemos en Australia no sabremos realmente dónde estamos con respecto a los demás", comentó el campeón asturiano.



"Se habla mucho y hay muchas ideas, pero nadie sabe la verdad. Por ejemplo, ayer Red Bull, al que muchos consideran el principal favorito, sólo dio unas pocas vueltas y ocupó el último puesto en la clasificación de tiempos. Si eso nos hubiera sucedido a nosotros, se hubiera desatado un auténtico infierno, pero aquí nadie le dio ninguna importancia a eso", dijo Alonso.

“Debemos poner todo de nuestra parte para mejorar“

"Ahora más que nunca debemos poner todo de nuestra parte para mejorar. Desde el responsable del espejo retrovisor hasta el responsable del pistón. Estamos unidos y tenemos que darlo todo, porque todos queremos lo mismo", les manifestó Alonso a los trabajadores de Maranello.



El español advirtió, además, de que los tiempos de los test a menudo no son orientativos. "Os quiero recordar un episodio de hace dos años: en el último test de Barcelona éramos quintos, por detrás de Red Bull, McLaren, Sauber y Force India y dos semanas más tarde logramos el doblete (ganó él y Felipe Massa fue segundo) en Bahrein", recordó Alonso.

“Lo que cuenta no es ser primero en la primera carrera, sino en noviembre“

"Lo que cuenta no es ser primero en la primera carrera, sino en noviembre, al final del campeonato", recalcó el doble campeón mundial español de Fórmula Uno.