Mourinho: "Estoy triste con la destitución de Preciado"

Eládio Paramés, habitual portavoz de José Mourinho, ha hablado por boca del técnico el Real Madrid, asegurando que el portugués siente mucho la destitución del entrenador del Sporting de Gijón, Manuel Preciado.

"José Mourinho: "Estoy triste con la destitución de Manolo Preciado!", señala Paramés en su cuenta de 'twitter', citando palabras del entrenador del equipo blanco.

Preciado llamó 'canalla' a Mourinho

Cabe recordar que Mourinho y Preciado tuvieron un duro cruce de declaraciones la temporada pasada días antes del duelo que enfrentó a ambos en El Molinón. El ya exentrenador del Sporting dijo del técnico del Real Madrid que era "un auténtico canalla" si dijo "de verdad" que el equipo de Gijón regaló el partido al Fútbol Club Barcelona cuando jugó en el Camp Nou.

En aquella ocasión, Preciado comentó que no pensaba contestar a las declaraciones de Mourinho, pero que como "no sólo no rectificó, sino que se reitera en ellas", había decidido hacerlo. "Me parece que pueden deberse a tres motivos: si lo dijo como un chiste, a mí no me hace gracia; si fue una provocación hacia el Barcelona, no creo que consiga que le conteste; y si lo dice de verdad, es un auténtico canalla", dijo en su día.

Sin embargo, ambos recuperaron la buena sintonía y han declarado su admiración mutua, por lo que ahora el luso lamenta que el cántabro pierda su trabajo por los malos resultados del equipo, penúltimo de la Liga BBVA.