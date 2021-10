José Mourinho, técnico del Real Madrid, no ha hecho oídos sordos a los silbidos que recibió Cristiano Ronaldo este sábado ante el Granada, y ha salido al paso de los comentarios que ha suscitado que el '7' del equipo blanco no celebrara el gol que marcó al Granada.

Aunque en ocasiones no se ha reprimido en reproches a sus jugadores cuando ha estado descontento con su rendimiento, no es tampoco la primera vez que Mourinho defiende públicamente a un jugador interponiéndose él mismo como objetivo de las críticas.

Lo hizo hace un año, el 15 de enero de 2011, cuando la afición silbó al francés Karim Benzema. "El estadio estaba pitándome a mí, porque empatando a uno hice un cambio de un delantero. Para mí no es un problema que me silben", aseguró entonces.

Ahora, el técnico portugués intenta rebajar el clima en torno al jugador estrella del Real Madrid, que recibió algunos silbidos de la grada en el partido ante el FC Barcelona del 10 de diciembre. Un sector de la grada se ha quejado desde entonces cuando el futbolista portugués ha lanzado mal alguna falta o ha sido egoísta en alguna jugada.

"Yo veo muy bien a Cristiano. Me parece mucho más relevante e importante que ha celebrado los goles con los que el equipo ha ganado el partido y no el quinto en el minuto 90. Ganamos gracias a los primeros y le vi celebrar la importancia de esos goles", manifestó.

"Que no celebre el quinto en el minuto 90 cuando no es relevante ganar por cuatro o cinco es normal. Si se critica a un jugador por no celebrar un gol, que se me critique a mí porque no celebré ninguno de los cinco. Si había alguien enfadado, decid que era yo", dijo Mourinho a los periodistas.