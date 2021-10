El entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, ha desvelado que antes del encuentro les dijo a los jugadores del filial blaugrana que esta noche han deslumbrado en la victoria sobre el BATE Borisov (4-0) que salieran al Camp Nou a disfrutar de la Liga de Campeones y a mostrar todo lo que tuvieran, sin miedo a represalias.

"Les dije que salieran y disfrutaran, que hicieran muchas cosas y que no tuvieran nada de miedo o dejaran de hacer algo. Es importante para nosotros ver que son capaces de jugar con nosotros y para ellos ver que están preparados para cuando les necesitemos", ha asegurado.

Y es que tan sólo hubo cinco jugadores del primer equipo en el once inicial. "Quiero agradecer a Pinto, Maxwell, Fonts, Pedro y Thiago por la seriedad de que sus compañeros estaban fuera y ellos jugando. Dignifica al club tener jugadores de este nivel. Les he felicitado porque no era fácil y estoy muy contento por ellos", destacó.

Guardiola ha asegurado que la "joya" del club es tener una cantera de este nivel y ha celebrado el disfrutar del esfuerzo de tanta y tanta gente. "Nuestra fuerza es la idea de cómo jugamos. Al final es impensable que se pongan seis o siete chavales del filial y se juegue igual. Luis Enrique tiene mano, ojeadores, y es la definición más palpable. Riverola estaba calentando, le han preguntado si estaba preparado y ha dicho: "Llevo toda la vida preparado para este momento. Es el valor más grande y ojalá perdure", ha manifestado orgulloso.

"Llevan años escuchando y jugando a lo mismo, les das algún matiz y ya está. Es nuestra joya. No es fácil meter a seis u ocho chicos del segundo equipo y dar esta sensación de jugar bien, de solvencia. Es algo que no se hace en días, sino en años", añadió en este sentido. "Me lo he pasado muy bien viendo cómo escuchaban todo lo que les decíamos. Ojalá el primer equipo pueda prender de la intensidad de hoy", asevera.