El que parece el principio del fin del 'lockout' de la NBA no es una buena noticia para los equipos españoles que cuentan con jugadores que tienen contrato en vigor con la competición estadounidense y que podrían volver a Estados Unidos el próximo 9 de diciembre.



Aunque tanto los propietarios de los equipos NBA como los jugadores tienen que ratificar el principio de acuerdo alcanzado, tarea nada sencilla por otra parte, todo parece indicar que la competición estadounidense se reanudaría por Navidad (25 de diciembre) y que el día 9 del próximo mes se iniciarían los entrenamientos.



Si esa fecha se mantiene, a Rudy e Ibaka (Real Madrid), Splitter (Valencia), Eyenga (FIATC Joventut), Singler (Lucentum) y Seraphin y Gragic (Caja Laboral) les quedarían dos partidos.



Sólo hay dos pequeñas excepciones, las de Rudy y Singler. Los demás tienen contratos en vigor con sus respectivos equipos -Ibaka (Oklahoma City Thunde), Splitter (San Antonio Spurs), Eyenga (Cleveland Cavaliers), Seraphin (Washington Wizards) y Dragic (Houston Rockets)- y deberán volver de inmediato.



Rudy tiene la particularidad de que no ha debutado con Dallas Mavericks porque fue traspasado a final de la temporada anterior y de que su contrato finaliza en junio de 2012. Ya ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para las siguientes tres temporadas y el club madrileño intentará retenerlo, aunque si los Mavericks no ceden no habrá opción.



Kyle Singler fue elegido en el 'draft' por Chicago Bulls pero no llegó a formalizar su contrato. Tiene cláusula de salida pero en el más que hipotético caso de que no llegara a un acuerdo con los 'toros' podría continuar en el club alicantino.



El calendario de Liga prevé partidos de la décima jornada para el fin de semana del 3 y 4 de diciembre y de la undécima para el 10 y 11 de diciembre. Es decir, intentando negociar con los equipos una incorporación con un mínimo de retraso a los 'NBA españoles' les quedan dos partidos.