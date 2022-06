Fútbol | Selección española

Después de los comentarios de David Silva sobre sus sentimientos, su papel, en la selección española de fútbol y el técnico Vicente del Bosque, el seleccionador también ha dado su respuesta.

Silva señaló que muchas veces se siente un "actor secundario" y que siente que Del Bosque no cuenta con él. "Siento que muchas veces he jugado a alto nivel y no me ha valido para ser titular. Me siento un afortunado por estar ahí, por formar parte de este grupo extraordinario que anda escribiendo páginas históricas en nuestro fútbol y más que escribirá. Pero el míster no cuenta conmigo, eso también lo siento. Pienso que no depende de mi rendimiento jugar más o menos, ser titular. En Sudáfrica fui la única víctima de la derrota ante Suiza y continuó más o menos igual", comentó el jugador canario.

Vicente del Bosque no ha cambiado en absoluto su forma de afrontar estas cuestiones. "No tengo nada que comentar sobre el tema", ha dicho en Marca. "Es una opinión y además la ha expresado con respeto. No tengo problema", apunta Del Bosque que, además, parece defender que el jugador opine.