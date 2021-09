La norteamericana Serena Williams continúa avanzando de forma inexorable en el cuadro femenino del Abierto de Estados Unidos y ya está en los cuartos de final, a sólo dos pasos de poder optar a su cuarta corona en Nueva York. Por su parte, la española Carla Suárez ha terminado su aventura en el torneo al sucumbir ante la alemana Andrea Petkovic.



Serena Williams se deshizo en esta ocasión de la serbia Ana Ivanovic (16) por 6-3 y 6-4, tras poco más de un hora de partido, en el que demostró una gran superioridad sobre la también ex número uno, que cometió 29 errores no forzados por solo 14 de la americana.



La menor de las Williams está siendo un torpedo de profundidad para las primeras cabezas de series, ya que el bajo ránking con el que comenzó el torneo (28), debido a sus lesiones, ha provocado que se haya enfrentado a algunas de las principales favoritas en las rondas iniciales, como la rusa Victoria Azarenka (4).



Serena se presenta como el principal obstáculo que se puede encontrar la actual número uno mundial, la danesa Caroline Wozniacki, para poder ganar su primer Grand Slam, ya que se verían en unas hipotéticas semifinales.



En los cuartos de final, Serena se medirá a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (17), quien apeó del torneo a la italiana Francesca Schiavone, séptima favorita, por un marcador de 5-7, 6-3 y 6-4.



La joven jugadora rusa de 20 años logra con estos cuartos su mejor resultado en Nueva York e iguala su mejor resultado en un Grand Slam, logrado este mismo año en Roland Garros.

Carla Suárez sucumbe ante Andrea Petkovic

La española Carla Suárez terminó su aventura en el Abierto de Estados Unidos tras sucumbir ante la alemana Andrea Petkovic, décima favorita del torneo, por 6-1 y 6-4, en 1 hora y 24 minutos de partido.



La canaria, pese a la derrota, ha firmado un gran torneo, alcanzando por primera vez los octavos de final de este Grand Slam y dejando atrás las lesiones que le han mantenido tanto tiempo alejada de las pistas, a pesar de que ha jugado todo el campeonato con unas molestias estomacales, que le han producido vómitos.



En este partido pocas opciones le dio la jugadora germana y eso que no comenzó mal, ya que dispuso de un 0-40 en el tercer juego que no aprovechó. Pero fue un espejismo. Petkovic no sólo enjugó los tres 'break points' sino que encadenó cinco juegos consecutivos para apuntarse el primer set.



La alemana, apoyada en un gran servicio, dominó a la española con su derecha e impidió a Carla sentirse cómoda en la pista, moviéndola de lado a lado.



No mejoraron las cosas en inicio de la segunda manga. La última jugadora española que quedaba en el cuadro individual tenía muchos problemas para mantener su servicio. Lo consiguió con apuros en el primero, pero perdió los dos siguientes, y dejó encarrilado el triunfo a la alemana.



A Petkovic le tembló el pulso a la hora de cerrar el partido cuando disponía de un 5-1 y la española lo aprovechó para recortar diferencias y colocarse con un 5-4.

La canaria buscó el imposible en el décimo juego pero no pudo y Petkovic volvió a deleitar a los aficionados con su tradicional baile con el que celebra cada victoria.