Argentina vuelve a empatar y Messi no levanta cabeza

La Argentina de Batista, Messi, Higuaín, Mascherano, 'Kun' y compañía sigue sin levantar cabeza. Segundo partido en la Copa América, segundo empate. La selección de Colombia perdonó a Argentina y solo se llevó un empate (0-0) del esperado duelo en el grupo A, donde el portero argentino Sergio Romero salvó a su equipo con varias intervenciones decisivas.

Argentina nunca encontró el rumbo, exhibió un partido mediocre y se fue silbada por su gente en Santa Fe para después corear el nombre de Diego Maradona en el peor momento de la formación dirigida por Sergio Batista.

"Maradó, Maradó" gritó la afición durante un par de minutos, como ha ocurrido otras veces y con otros seleccionadores en el banquillo cuando la Albiceleste no juega bien.

Tras el empate de Argentina a uno con Bolivia y a cero con Colombia en los primeros tramos de la Copa América, la albiceleste necesitará de un triunfo frente a Costa Rica la semana próxima para clasificarse a los cuartos de final.

Disfrutó Colombia de una ocasión muy clara a los 26 minutos, cuando Dayro Moreno, sólo ante la portería, mandó el balón fuera ante la sorpresa de todo el estadio.



Sergio Batista dio un volantazo al partido a los 61 minutos. Se fueron Cambiasso y Lavezzi. Entraron para buscar la reacción Gago y Kun Agüero. Nada cambió. También saltó al campo Gonzalo Higuaín por Banega a los 72 minutos.

Con todo, el seleccionadro argentino hace acopio público de optimismo y confía en que su equipo se clasificará a los cuartos de final de la Copa América. "Con cinco puntos creo que no tendremos problemas en pasar a la siguiente fase", subrayó.

El técnico apuntó que Argentina "no jugó" como él pretende, pero insistió en que confía en que los jugadores albicelestes "revertirán" este mal momento.

Sobre la actitud de los hinchas, que pitaron sonoramente a los futbolistas locales, Batista fue claro: "Respeto a la gente, que vino a vernos ganar, aunque uno no está de acuerdo con algunos insultos", apuntó.

Messi decepcionó una vez más

El número uno del mundo no disfrutó ante el gran posicionamiento táctico de Colombia. El delantero internacional del FC Barcelona no veía la hora de que el partido con Colombia terminara cuando le quedaban varios minutos por delante. "Le cerraron bien los espacios y no le salieron las cosas", explicaba Batista al término del encuentro, "pero hay que reconocer que fue virtud de Colombia, que nos planteó muy bien el partido", admitió.

Se le vio mal, con un gesto desencajado, y por momentos ausente, desentendido de lo que ocurría a su alrededor. En la última oportunidad que tuvo, tras una falta que los colombianos cometieron contra Agüero, su remate, extrañamente defectuoso, salió del campo lejos de la portería rival.



Se cubrió la cara con un brazo, caminó hacia el centro del campo sin mirar el destino del balón tras el saque del portero colombiano Martínez. Raro en él. Estaba completando su peor partido con la selección argentina.



Messi fue una sombra de lo que es, de lo que demuestra a cada paso que da en una carrera fenomenal. Casi no pisó el área rival, no quedó nunca con el balón dominado frente a la meta adversaria y tampoco se perdió un gol, como suele suceder en el peor de los casos.



No pudo hilvanar un regate, le faltó velocidad y reacción y en 90 minutos apenas dio un pase gol a Lavezzi, que tapó Martínez. El orden defensivo colombiano lo fagocitó y poco apoyo tuvo de sus compañeros de equipo, porque siguen sin ponerse a su altura.



Durante el encuentro con Bolivia, el primero de la Copa América, se le vio fastidioso, de mal humor, pese a lo cual fue el mejor jugador del campo. Esta vez, en Santa Fe, estaba liquidado. Se puede calcular con ciertas precisiones cuáles han sido los mejores partidos de Messi. Y no son pocos.



Pero la pobreza del juego ante Colombia, su imposibilidad de reaccionar frente a la adversidad y ese gesto de desencanto que centenares de fotografías y vídeos reflejarán a estas horas indican que si éste no ha sido el peor con la selección argentina, lo parece. Messi no lo pasa bien en la Copa América.